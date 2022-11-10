Sau 10 giờ ngày 11/11/2022, 3 con giáp có cơ hội đổi vận trong chớp mắt, may mắn bắt đầu đến liên tục, không còn đau đầu vì tiền

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 08:45

Sau 10 giờ ngày 11/11/2022, may mắn giúp 3 con giáp này nhanh chóng vượt qua khó khăn, thu nhập tăng gấp 3, gấp 4, có cơ hội thăng chức.

Tuổi Tuất

Tử vi cho hay, vận thế của người tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi, trong ngày này quý nhân kề bên sẽ giúp bản mệnh hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sau 10 giờ ngày 11/11/2022, 3 con giáp có cơ hội đổi vận trong chớp mắt, may mắn bắt đầu đến liên tục, không còn đau đầu vì tiền - Ảnh 1
Tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi, trong ngày này quý nhân kề bên sẽ giúp bản mệnh hóa giải được vận đen - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của người tuổi Tuất cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Đặc biệt, sau 10 giờ ngày mai (11/11), những người tuổi Tuất sẽ có con đường công danh tài lộc cực kỳ viên mãn, đường tình duyên cũng nhờ đó mà đỏ thắm thêm phần hạnh phúc. Người tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết mình nhất định thành tựu sẽ cực kỳ như ý.

Tuổi Mão

Thầy tử vi nói rằng, những người tuổi Mão nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được con giáp này giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Sau 10 giờ ngày 11/11/2022, 3 con giáp có cơ hội đổi vận trong chớp mắt, may mắn bắt đầu đến liên tục, không còn đau đầu vì tiền - Ảnh 2
Người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi - Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con Mèo vốn lấy lao động là niềm đam mê, bản mệnh luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Về mặt tài lộc, sau 10 giờ ngày mai (11/11), người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Sự giỏi giang, thông minh giúp Mão được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Tuổi Sửu

Thầy tử vi nói rằng, Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. 

Sau 10 giờ ngày 11/11/2022, 3 con giáp có cơ hội đổi vận trong chớp mắt, may mắn bắt đầu đến liên tục, không còn đau đầu vì tiền - Ảnh 3
Sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Con giáp này trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà. Tử vi học có nói, tuổi Sửu là con giáp không tham vọng nhưng họ lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn.

 

Vì vậy, sau 10 giờ ngày mai (11/11), sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp

Tử vi cho biết, trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11) có 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài