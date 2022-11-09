Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 17:05

Tử vi cho biết, trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11) có 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn, tài lộc.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11) cũng nhận được rất nhiều may mắn. Con giáp này sẽ có nhiều người như bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đặc biệt, tuổi Tuất dễ được sự thịnh vượng trong tài lộc. Tiền bạc lúc nào cũng ở trong trạng thái dư dả.

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp - Ảnh 1
Họ có lộc về tài chính nên chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì có thể thu về những khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tuất bản tính vốn chăm chỉ, đầu óc nhanh nhạy, giỏi phân tích. Họ có lộc về tài chính nên chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì có thể thu về những khoản tiền lớn. Dù làm kinh doanh hay các lĩnh vực khác, họ đều có khả năng thành công cao với nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Tử vi học có nói, đây là thời điểm quyết định trong sự nghiệp làm giàu của người tuổi Tuất và họ nhất định không được bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, vì từ đó trở đi, họ sẽ khó mà gặp được những cơ hội tốt đến vậy.

Tuổi Thân 

Theo tử vi phương Đông, trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11) là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Thân bày tỏ quan điểm cá nhân, trình bày phương thức làm việc với đồng nghiệp sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ. 

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp - Ảnh 2
Cát tinh mang tới cơ hội hợp tác để bản thân cảm thấy tự tin kí kết hợp đồng, làm ăn với những người cùng chung lý tưởng, mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn cũng nhanh chóng ghi điểm trong mắt quý nhân, tự tạo ra cho mình cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn hết, Cát tinh mang tới cơ hội hợp tác để bản thân cảm thấy tự tin kí kết hợp đồng, làm ăn với những người cùng chung lý tưởng, mục tiêu. 

Với những người làm kinh doanh bạn được khách hàng lâu năm tin tưởng trở thành đối tác triển vọng, phát huy được toàn bộ thế mạnh của mình bạn sẽ nhanh chóng thu về lợi nhuận cao. 

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong cuộc sống, đó chính là kết quả sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Người đi xin việc được quý nhân giới thiệu cho những công việc phù hợp với khả năng. 

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11), một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp - Ảnh 3
Cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuối Ngọ đang đến. Vì thế, nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, tuổi Ngọ sẽ thu được kết quả vô cùng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày tới (10/11 - 12/11) cát tinh hỗ trợ cho con giáp thời gian có nhiều cơ hội mới thu tiền bạc về tay, người làm kinh doanh đạt được doanh số ngoài sức tưởng tượng. 

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có trong tay khoản tiền thưởng nóng, thậm chí được cấp trên cất nhắc lên một vị trí cao hơn. Cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuối Ngọ đang đến. Vì thế, nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, tuổi Ngọ sẽ thu được kết quả vô cùng bất ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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