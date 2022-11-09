Trước khi hết tháng 11, tài lộc bủa vây 3 con giáp này, đỏ cả tiền lẫn tình, cầm trong tay tiền tỷ, mua nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 14:03

Trong thời gian tới đây, sẽ có 3 con giáp tìm thấy cơ hội đổi đời.

Tuổi Tỵ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Tỵ luôn là con giáp tràn đầy tinh thần chiến đấu. Bản mệnh cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Tỵ ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân.

Trước khi hết tháng 11, tài lộc bủa vây 3 con giáp này, đỏ cả tiền lẫn tình, cầm trong tay tiền tỷ, mua nhà, mua xe - Ảnh 1
Con giáp này cũng đã cố gắng rất nhiều để cải thiện cuộc sống, cải thiện những gian truân vận may của tuổi Tỵ cũng sẽ có khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua có nhiều biến cố đối với nhiều người và tuổi Tỵ cũng không ngoại lệ. Trước khi hết tháng 11 này, con giáp này cũng đã cố gắng rất nhiều để cải thiện cuộc sống, cải thiện những gian truân vận may của tuổi Tỵ cũng sẽ có khởi sắc.

Thời gian này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Tỵ sẽ ổn định, mọi việc vận hành trơn tru suôn sẻ. Nếu như may mắn gặp được quý nhân thì cuộc sống tuổi Tỵ xác định sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thuộc tuýp người có sức chịu đựng cao trong năm nay. Bản mệnh kiếm tiền nhanh, phát triển ổn định, tràn đầy dũng khí đối mặt với khó khăn, thử thách nên có khả năng leo lên vị trí cao trong công việc.

Trước khi hết tháng 11, tài lộc bủa vây 3 con giáp này, đỏ cả tiền lẫn tình, cầm trong tay tiền tỷ, mua nhà, mua xe - Ảnh 2
Công việc làm ăn của gia đình người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng an vui hạnh phúc, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ tới ngày 30/11 công việc làm ăn của gia đình người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng an vui hạnh phúc, tài lộc hanh thông. Người tuổi Thìn khá kiên định, làm ăn có đạo đức nên càng phát triển càng tiến xa.

Thìn gặp nhiều may mắn, không lo cơm ăn áo mặc, đón Tết sung túc, đủ đầy. Tích lũy được một khoản tiền rủng rẻng, đây cũng là thời điểm con giáp này có thể tậu về được những tài sản có giá trị về cho bản thân và gia đình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là những người chu đáo, tỉ mỉ trong công việc và tinh tế trong cách cư xử. Là người cẩn trọng, nghiêm túc nên bạn rất ít khi mắc sai lầm. “Chậm nhưng chắc”, đó chính là những từ để miêu tả về sự nghiệp của con giáp này.

Trước khi hết tháng 11, tài lộc bủa vây 3 con giáp này, đỏ cả tiền lẫn tình, cầm trong tay tiền tỷ, mua nhà, mua xe - Ảnh 3
Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ - Ảnh minh họa: Internet

Thành công đến với bạn có thể chậm nhưng bền. Trước khi hết tháng 11, người tuổi Mão liên tục được Thần Tài phù hộ, công việc, gặp nhiều may mắn, lộc tài tăng tiến. Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ.

Nhờ có sự giúp đỡ của các quý nhân, người tuổi Mão có thể dễ dàng vượt qua các vấn đề ở nơi làm việc. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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