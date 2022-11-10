Tử vi thứ Sáu 11/11/2022, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, vận may gõ cửa nhà, của cải ngập tràn tiêu xài thả phanh mãi không hết

Tử vi cho biết thêm, thời gian qua con giáp tuổi Mùi gặp khó khăn thế nào không biết nhưng vào ngày mai (11/11), cuộc sống của bản mệnh cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong thời điểm tài vận này, người tuổi này sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Mùi là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc thời gian tới, vận khí của con giáp này trong thời điểm hưng thịnh này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những nguời tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn trong ngày mai (11/11), do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Đường tài vận của những người cầm tinh con Dê đã có sự chuyển biến tích cực. Bản mệnh sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi này nên hiểu được đâu là thế mạnh của mình và phát huy rất đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, bản mệnh nên thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Người tuổi này nên hiểu được đâu là thế mạnh của mình và phát huy rất đúng thời điểm. Sự chăm chỉ của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để người tuổi Thìn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới. Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của con giáp này thôi đấy.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, con giáp này nói ít, làm nhiều. Bản mệnh là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Khi gặp khó khăn, người tuổi này sẵn sàng đứng mũi chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm.

Được quý nhân phù trợ nên bản mệnh làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, người tuổi này được nhiều người quý mến. Thời gian trước, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Tuy nhiên, ngày thứ Sáu (11/11), những người cầm tinh con Trâu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình.

Bản mệnh sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của con giáp này thời gian tới khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên bản mệnh làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.