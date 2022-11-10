Tử vi 3 ngày tới (11, 12, 13/11), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 06:25

Những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Họ có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều cách khác nhau trong 3 ngày tới (11, 12, 13/11).

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vô cùng thông minh, lanh lợi, hiền lành, nhẹ nhàng và luôn biết cách cư xử đúng mực nên dễ dàng thành công trong cuộc sống. Trong cuộc sống những người tuổi Tỵ sẽ dễ dàng phất lên thành người giàu có.

Tử vi 3 ngày tới (11, 12, 13/11), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 1
Với những ai đang có ý định mở rộng kinh doanh, hoặc thay đổi công việc thì đây chính là cơ hội để bạn thực hiện ước mơ từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới (11, 12, 13/11), những người tuổi Tỵ không bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Đặc biệt, những người tuổi Tỵ sẽ có những thời gian hoàng kim, cuộc sống lên như diều gặp gió.

Những người tuổi Tỵ hãy tranh tủ thời gian may mắn này để tạo tiền đề cho tương lai của mình phát triển vượt trội. Với những ai đang có ý định mở rộng kinh doanh, hoặc thay đổi công việc thì đây chính là cơ hội để bạn thực hiện ước mơ từ lâu.

Tuổi Sửu 

3 ngày tới (11, 12, 13/11), nhờ có Thiên Tài che chở cho người tuổi Sửu nên bạn gặp may mắn trong nhiều việc, nhưng đừng vì thế mà ba hoa dẫn đến phù phiếm, xa rời thực tế. Nhiều lúc kế hoạch chỉn chu, đẹp đẽ chưa chắc dẫn bạn tới con đường thành công, điều quan trọng là luôn giữ tâm thế sẵn sàng thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra. 

Tử vi 3 ngày tới (11, 12, 13/11), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 2
Hãy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa với họ cho dù có một vài hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Những mối quan hệ của bạn với người thân rất tốt khi có Tam Hội cục nâng đỡ. Hãy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa với họ cho dù có một vài hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ. Họ rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn vì thế, đừng phụ lòng tin của những người này vì sự ích kỷ của bản thân. 

Thêm vào đó, ngũ hành Thủy khắc Hỏa cũng gây ra những rắc rối trong chuyện tình cảm. Mâu thuẫn bất đồng chồng chất qua từng ngày, không được giải quyết kịp thời. Nó như cái nhọt, cái mụn bọc càng ngày càng lớn, chỉ chực chờ tới khi vỡ nát, khiến cho đôi lứa tan vỡ.

Tuổi Mão

 3 ngày tới (11, 12, 13/11), tuổi Mão gặp nhiều may mắn về tài chính khi dòng tiền liên tục rót vào túi. Do được thần tài và thần may mắn cùng chiếu cố nên tuổi Mão trở thành một trong 3 con giáp phát tài.

Tử vi 3 ngày tới (11, 12, 13/11), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 3
Không chỉ vượng về đường tài lộc, công việc của tuổi Mão trong tháng này cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tuổi Mão có thể giải quyết hết các khoản nợ nần một cách dễ dàng, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Tuổi Mão sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Không chỉ vượng về đường tài lộc, công việc của tuổi Mão trong tháng này cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Bạn sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình với cấp trên, từ đó, con đường công danh sẽ rộng mở. Về tình cảm, những người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ những người khác giới. Trong khi đó, những người đã yêu nhau có thể tính đến chuyện “về chung một nhà”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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