Dù khối lượng công việc kể từ đây đến cuối năm sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại.

Sửu là con giáp may mắn cuối tuần này (16/8 âm lịch), nhờ vậy mà vận khí của bạn hanh thông, mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi cho biết, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống của Sửu nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt.

Theo tử vi, cuối tuần này (16/8 âm lịch) hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Mùi. Con giáp này dễ được thăng chức, tăng lương, các khoản đầu tư cũng thu về lợi nhuận khủng.

Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu. Sửu có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong những tháng đầu năm, đảm bảo "ví tiền dày cộm", cuộc sống bội phần thăng hoa. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Sửu càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở. Những người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để cuộc sống càng thêm phần hanh thông viên mãn.

Những người tuổi Mùi vốn có tính cách chính trực, không thích dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh tự nỗ lực để tạo ra của cải cho riêng mình. Nhờ năng lực cá nhân cũng như vận may trời ban mà con giáp này có thể tạo được sự khác biệt lớn, giàu có trong tầm tay.

Kể từ đây đến cuối năm sẽ là động lực để tuổi Mùi làm giàu, cải thiện cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Mùi.

Tuổi Tuất

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Người tuổi Tuất sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua từng mốc thời gian. Họ không thích giậm chân tại chỗ. Quãng thời gian qua, tuổi Tuất chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Tử vi cho biết, bước qua Rằm tháng 8 âm lịch, cụ thể ngày 16/8 âm lịch tới đây, vận khí của người tuổi Tuất cực kỳ hưng thịnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuất nên nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình. Tuất nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo dựng cơ đồ riêng cho mình, tạo bước tiền vững chắc trong tương lai.

Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Tử vi cho biết người tuổi Tuất càng nỗ lực thì thành công càng lớn, trong thời gian tới, tuổi Tuất nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng chức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!