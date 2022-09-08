Trúng được quả độc đắc cuối tuần này (16/8 âm lịch): 3 con giáp tràn trề lộc lá, tiền của đổ về như thác lũ, giàu có vô biên, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 17:39

Nhà tiên tri lừng danh dự đoán, cuối tuần này (16/8 âm lịch) là thời điểm tài lộc đổ đầy, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, công thành danh toại khiến người người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Trúng được quả độc đắc cuối tuần này (16/8 âm lịch): 3 con giáp tràn trề lộc lá, tiền của đổ về như thác lũ, giàu có vô biên, muốn gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp may mắn cuối tuần này (16/8 âm lịch), nhờ vậy mà vận khí của bạn hanh thông, mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi cho biết, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống của Sửu nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt.

Dù khối lượng công việc kể từ đây đến cuối năm sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại.

Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu. Sửu có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong những tháng đầu năm, đảm bảo "ví tiền dày cộm", cuộc sống bội phần thăng hoa. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Sửu càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở. Những người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để cuộc sống càng thêm phần hanh thông viên mãn.

Tuổi Mùi

Trúng được quả độc đắc cuối tuần này (16/8 âm lịch): 3 con giáp tràn trề lộc lá, tiền của đổ về như thác lũ, giàu có vô biên, muốn gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, cuối tuần này (16/8 âm lịch) hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Mùi. Con giáp này dễ được thăng chức, tăng lương, các khoản đầu tư cũng thu về lợi nhuận khủng.

Những người tuổi Mùi vốn có tính cách chính trực, không thích dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh tự nỗ lực để tạo ra của cải cho riêng mình. Nhờ năng lực cá nhân cũng như vận may trời ban mà con giáp này có thể tạo được sự khác biệt lớn, giàu có trong tầm tay.

Kể từ đây đến cuối năm sẽ là động lực để tuổi Mùi làm giàu, cải thiện cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Mùi. 

Tuổi Tuất

Trúng được quả độc đắc cuối tuần này (16/8 âm lịch): 3 con giáp tràn trề lộc lá, tiền của đổ về như thác lũ, giàu có vô biên, muốn gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua từng mốc thời gian. Họ không thích giậm chân tại chỗ. Quãng thời gian qua, tuổi Tuất chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Tử vi cho biết, bước qua Rằm tháng 8 âm lịch, cụ thể ngày 16/8 âm lịch tới đây, vận khí của người tuổi Tuất cực kỳ hưng thịnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuất nên nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình. Tuất nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo dựng cơ đồ riêng cho mình, tạo bước tiền vững chắc trong tương lai.

Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Tử vi cho biết người tuổi Tuất càng nỗ lực thì thành công càng lớn, trong thời gian tới, tuổi Tuất nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng chức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 9/9 này, top 3 con giáp đổi đời sang trang mới, tiền vàng ngập nhà, hưng thịnh phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng