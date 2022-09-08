Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 15:38

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 9/9 này, top 3 con giáp đổi đời sang trang mới, tiền vàng ngập nhà, hưng thịnh phú quý.

Tuổi Sửu

Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì bước sang ngày 9/9, vận khí hanh thông, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, tài lộc hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Sửu, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Sửu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tài lộc của con giáp tuổi Sửu kể từ thời điểm này trở đi có khởi sắc lên hương. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt. Từ đây đến cuối năm, Sửu được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, họ thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ hiểu rằng, những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến một cách tự nhiên, mà đều cần mọi người cố gắng hết sức gây dựng và vun đắp. Tỵ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (9/9) Tỵ sẽ bước vào vận hạn, thời gian sắp tới sẽ vô cùng may mắn đối với con giáp này. Theo đó, Tỵ sẽ được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.

Những dự án đầu tư của Tỵ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, họ còn nhận thêm những dự án công việc, những nghề tay trái tăng thêm thu nhập. Người tuổi này cần biết sắp xếp công việc để tận dụng tối đa thời gian và hạn chế việc lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ.

Tuổi Hợi

Hợi luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi.

Đúng 0h đêm nay bước sang 9/9, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp muộn phiền tan biến, sự nghiệp phấn chấn, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 9/9 này trở đi, vận khí của Hợi lên cao, với sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, Hợi cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ giờ tới cuối năm chẳng có chuyện phiền muộn. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Hợi có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần này (9, 10, 11/9), Thần Phật dang cánh tay nâng đỡ: 3 con giáp được độ trì gặp nhiều hỷ sự, tin vui tới tấp, cuộc đời bước sang trang mới

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần này (9, 10, 11/9), Thần Phật dang cánh tay nâng đỡ: 3 con giáp được độ trì gặp nhiều hỷ sự, tin vui tới tấp, cuộc đời bước sang trang mới

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (9, 10, 11/9), những con giáp này sẽ may mắn gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng