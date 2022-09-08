Chủ nhật này (11/9/2022), sách trời đã ghi rõ: 3 con giáp trúng mánh được quả đậm, tiền bạc phủ phê, con cái đề huề ăn sung mặc sướng, cuộc đời lên hương thấy rõ 

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 11:46

Cuối tuần này (11/9/2022), tử vi khoa học cho biết, có 3 con giáp sau sẽ có cơ hội phát tài, hốt vàng, hốt bạc, cuộc đời phất lên thấy rõ.

Tuổi Ngọ

Dưới sự nâng đỡ của Cát Tinh, người tuổi Ngọ đang tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình. Nhờ vậy đường làm ăn của bản mệnh càng lúc càng rộng mở và hanh thông. Ngọ có sự chăm chỉ, cần mẫn, khi mọi người nghỉ ngơi thì bạn vẫn làm việc. Chính vì vậy mà con giáp này thu được thành quả rất khả quan, giúp túi tiền rủng rỉnh.

Chủ nhật này (11/9/2022), sách trời đã ghi rõ: 3 con giáp trúng mánh được quả đậm, tiền bạc phủ phê, con cái đề huề ăn sung mặc sướng, cuộc đời lên hương thấy rõ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật cuối tuần này (11/9/2022) cho thấy, Ngọ có cơ hội được quý nhân dìu dắt, có người che chở nâng đỡ nên chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi hơn. Tài lộc tăng tiến không ngừng, lợi nhuận đổ về ngày càng nhiều.

Nếu làm công ăn lương, Ngọ cống hiến hết mình cho công việc, không ngừng theo đuổi đam mê. Điều này khiến những người cầm tinh con Ngựa trở nên nổi bật hơn và được lãnh đạo tin tưởng. 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành nhưng dễ an phận. Nếu có ý chí phấn đấu hơn thì tuổi Mùi chắc chắn sẽ thành công và trở nên giàu có hơn bất cứ ai. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Chủ nhật này (11/9/2022), sách trời đã ghi rõ: 3 con giáp trúng mánh được quả đậm, tiền bạc phủ phê, con cái đề huề ăn sung mặc sướng, cuộc đời lên hương thấy rõ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này là lúc tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân. Đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên của họ. Được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tuổi Mùi sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và tiến gần tới thành công. Nhờ sự thông minh, chăm chỉ và nhạy bén, con giáp này sẽ làm được những điều mình muốn. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội và biết mình cần làm gì, từ "thất bại" sẽ không còn nằm trong từ điển của tuổi Mùi.

Trên phương diện tình cảm, nhân duyên của con giáp này trên cơ bản phát triển khá tốt, bạn có thể nhờ vào những người thân quen của mình để dành được lợi thế, giúp tiến chức thăng quan.

Tuổi Thân

Cuối tuần này, may mắn mỉm cười với Thân trên nhiều phương diện. Con giáp này nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Thân nhanh nhạy và có trách nhiệm với công việc nên được cấp trên khen ngợi.

Chủ nhật này (11/9/2022), sách trời đã ghi rõ: 3 con giáp trúng mánh được quả đậm, tiền bạc phủ phê, con cái đề huề ăn sung mặc sướng, cuộc đời lên hương thấy rõ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống cũng giúp Thân thêm phần vui tươi. Thân biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực thay vì những con người u ám, buồn bã. Việc Thân cần làm là hành động thật dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho sự phát triển của bản thân, từ đó tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Nhờ sự thay đổi này tình duyên của bản mệnh cũng khởi sắc hơn. Những người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to

Những con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc trong 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen.

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