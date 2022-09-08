Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 08:01

Nhờ có quý nhân phù trợ và Thần Tài gõ cửa nên công việc của 3 con giáp này kể từ Rằm tháng 8 âm lịch dường như được bùng nổ, có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về khá dồi dào.

Tuổi Thìn

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thìn là người hướng ngoại, vui vẻ, tự tin, lạc quan và luôn biết tạo động lực cho mình trong cuộc sống. Con giáp này là người năng động và tháo vát, đồng thời luôn lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ở cạnh tuổi Thìn, mọi người luôn cảm thấy được truyền cảm hứng và vui vẻ.

Vì thế, tuổi Thìn thường có được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Kể từ Rằm tháng 8 âm lịch trở đi, con giáp này nhờ vận quý nhân vượng phát mà luôn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ tại thời điểm quan trọng.

Cụ thể, những thử thách trong tài chính và công việc không còn làm khó tuổi Thìn nữa, thay vào đó, bạn có thể quản lý tài chính và nhân số tiền trong tài khoản lên gấp nhiều lần. Miễn là tuổi Thìn lắng nghe lời khuyên và đưa ra được quyết định đúng đắn, bạn sẽ có cơ hội trở thành đại gia sau một đêm.

Tuổi Tỵ

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, tuổi Tỵ gặp thời đổi vận, cuộc sống thêm nhiều may mắn. Bản mệnh có nguồn tài chính dư giả, làm ăn thuận lợi, mưu sự tất thành. Trong thời gian tới đây, tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc nở rộ.

Trong công việc, dù gặp phải khó khăn, tuổi Tỵ cũng bình tĩnh đón nhận và tìm cách giải quyết. Quý nhân cũng xuất hiện để giúp con giáp này thoát khỏi tình huống bế tắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể đón nhận cơ hội phát tài. Người làm công ăn lương cũng nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên, công việc tiến triển thuận lợi, có thể được xem xét tăng lương, nhận thưởng.

Tử vi cho biết, người tuổi Tỵ do có quý nhân trợ giúp nên từ Rằm tháng 8 này, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng. Những người tuổi Tỵ càng nỗ lực càng phát tài giàu có, đường công danh tài lộc, tình duyên đều như ý.

Tuổi Dậu

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu vốn tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Vì vậy mà Dậu có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Thêm nữa, bản mệnh có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Tử vi dự báo kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này trở đi vượng khí tràn đầy, người tuổi Dậu nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dậu có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm.

Dậu nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.  Con giáp này đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí còn có thể đổi đời trong phút chốc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào?

Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào?

Có được số tiền lớn trong tay, cuộc đời 3 con giáp này bỗng trở nên tươi đẹp vạn phần, bù lại những tháng ngày cực khổ, vất vả mưu sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng