Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 11:01

Những con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc trong 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen.

Tuổi Thân

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thân là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như Thân không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế con giáp này là người thấu tình đạt lý. Thời gian vừa rồi có vẻ như Thân đã trải qua không ít khó khăn.

Hai ngày cuối tuần này (10/9 - 11/9) Thân có thể tận hưởng thành quả mình làm ra. Thân được cấp trên công nhận năng lực và trao cho nhiều cơ hội để tăng lương, thăng chức. Đây là thời điểm mà Thân gặp rất nhiều may mắn, thậm chí có thể trúng thưởng từ những trò chơi mà tưởng như chẳng thể nào thắng nổi.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Thân thoải mái chi tiêu.

Tuổi Ngọ

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ được dự đoán có nhiều khởi sắc vào 2 ngày cuối tuần nay (10/9 - 11/9) nhờ có Cát Tinh vây quanh. Dưới sự chở che và dìu dắt của quý nhân phù trợ, Ngọ có thể nhìn ra lối đi phù hợp dành cho mình.

Việc Ngọ cần làm là hành động thật dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho sự phát triển của bản thân sau này, từ đó tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy phiền lòng cả.

Trên phương diện tài lộc nhờ hợp tác làm ăn suôn sẻ nên doanh thu kiếm được kha khá. Ngọ và đối tác xây dựng mối quan hệ trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Tuổi Hợi

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp tha hồ hốt lộc về nhà, tiền bạc khỏi phải lo, vận khí lên hương, sắp trúng mánh giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Hợi vào 2 ngày cuối tuần này (10/9 - 11/9) khá dồi dào nhờ có Cát Tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính và có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Nguồn thu của Hợi có thể đến từ cả nguồn chính và phụ. Nhờ tài khéo léo xoay sở nên Hợi gần như không để lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào đến với mình. Nếu là người làm công ăn lương thì ngoài công việc chính Hợi còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Trong ngày thứ 7, thu nhập phụ có phần nhỉnh hơn cả thu nhập chính.

Người làm kinh doanh buôn bán có sự nhạy bén và bắt kịp xu hướng, vì vậy Hợi quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Khó khăn là có nhưng nếu Hợi biết vượt qua thì chặng đường sau này sẽ rất thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là Rằm tháng 8 âm lịch, vận may ập đến, 3 tuổi này làm gì cũng thuận lợi, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Nhờ có quý nhân phù trợ và Thần Tài gõ cửa nên công việc của 3 con giáp này kể từ Rằm tháng 8 âm lịch dường như được bùng nổ, có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về khá dồi dào.

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