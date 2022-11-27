Trúng độc đắc vào đúng ngày 27/11, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 06:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới vào đúng ngày 27/11.

Tuổi Dần

Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể. Cấp trên ghi nhận và trao cho bản mệnh một phần thưởng xứng đáng trong ngày 27/11. Ngoài ra, những ai đang kiếm tiền thì đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn này sẽ trở nên rất vượng đào hoa. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn cũng dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 27/11, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 1
Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc trong trong ngày hôm nay. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhìn chung vận trình hôm nay tiến triển khá suôn sẻ, thuận lợi.

Tình duyên của con giáp này cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ, có thể gặp nhiều nhân duyên phù hợp. Ai có gia đình rồi sẽ rất hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân để cùng bên nhau đến cuối cuộc đời.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 27/11, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 2
Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc trong trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp vào ngày 27/11. Nhờ vậy mà bạn cũng giành được nhiều thành công trong công việc, khả năng thăng tiến trong thời gian này rất lớn nên hãy duy trì phong độ để gây ấn tượng với cấp trên. Những người kinh doanh có thể xem đây là ngày tốt để đẩy nhanh hoạt động của mình. Những thành quả mà bản mệnh gặt hái được sẽ trở thành nền tảng cho con đường tiến thăng trong tương lai.

Vận trình tình duyên khởi sắc và có nhiều tin vui trong thời gian tới. Người độc thân rất đào hoa. Nhờ bản tính hài hước mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 27/11, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp vào ngày 27/11 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' vào đúng 0 giờ ngày 27/11/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà