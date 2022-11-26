Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' vào đúng 0 giờ ngày 27/11/2022.

Tuổi Dần

Đúng 0 giờ ngày 27/11, người tuổi Dần sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này nếu còn độc thân sẽ sớm thoát khỏi những định kiến của chính bản thân mình khi con giáp này bị tình yêu làm cho rung động. Đừng trốn tránh khỏi thực tại vì lo sợ này kia, bản mệnh không thể nào đảm bảo mình luôn an toàn trong cuộc sống này.

Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 1
Đúng 0 giờ ngày 27/11, người tuổi Dần sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan xuất hiện, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trong thời gian tới. Bản mệnh biết cách sắp xếp thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách trước nhất, hạn chế những nguy cơ phá vỡ con đường thăng tiến phía trước.

Về chuyện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn.

Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 2
Chính Quan xuất hiện, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được khá nhiều điều suôn sẻ và hanh thông, trước là trong chuyện tình cảm, sau là trong chuyện tiền bạc, khiến ai nấy cũng cảm thấy trầm trồ ngưỡng mộ xen chút ghen tỵ. Con giáp này không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được người ấy hiểu và yêu thương nhiều đến thế.

Ngoài ra, con giáp này gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Dù có những lúc mà con giáp này cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên trì và cho người ấy thêm thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí.

Đúng 0 giờ ngày 27/11/2022, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ gặp được khá nhiều điều suôn sẻ và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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