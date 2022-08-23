Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (24/8/2022), 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 03:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người vào đúng 12 giờ ngày 24/8/2022.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc vào đúng 12 giờ ngày 24/8/2022. Bạn cũng nên chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ sớm thu được kết quả xứng đáng. Những người làm công ăn lương có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh buôn bán được nhiều khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng gặp nhiều may mắn. Người còn độc thân có thể làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Bản mệnh và nửa kia trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên nhau để "hâm nóng" tình cảm của cả hai.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (24/8/2022), 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc vào đúng 12 giờ ngày 24/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ ngày mai, người tuổi Ngọ có thể đón Thần Tài và thần May Mắn ghé thăm. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tuổi Ngọ cũng không ngần ngại giúp đỡ đồng nghiệp để công việc chung phát triển tốt hơn. Nhờ đó, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp chốn công sở.

Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì bản mệnh cũng đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Từ đây, bản mệnh có thể tạo ra khoản tích góp lớn hơn cho tương lai. Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Ngọ có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (24/8/2022), 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người - Ảnh 2
Đúng 12 giờ ngày mai, người tuổi Ngọ có thể đón Thần Tài và thần May Mắn ghé thăm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời điểm tới. Tính cách nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao giúp tuổi này dễ dàng hoàn thành tốt công việc đề ra. Sự thân thiện được cho là yếu tố giúp bản mệnh có được môi trường làm việc thoải mái, như ý. Thu nhập không ngừng tăng đóng góp một khoản kha khá vào số tiền tích luỹ của bản mệnh.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này với người ấy nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh. Người độc thân nhờ đào hoa vượng mà sớm tìm được ý trung nhân.‏

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (24/8/2022), 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc vào đúng 19 giờ ngày 22/8/2022, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng độc đắc vào đúng 19 giờ ngày 22/8/2022, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay vào đúng 19 giờ ngày 22/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi