Trúng độc đắc vào 13 giờ ngày 3/7/2022, những con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu bất chấp

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 03:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "một tay hốt vàng, một tay đón lộc", tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu bất chấp vào đúng 13 giờ ngày 3/7/2022.

Tuổi Sửu

Đúng 13 giờ ngày 3/7, con giáp may mắn này được Chính Quan nâng đỡ nên công việc trong ngày nhờ thế mà được giảm bớt sức ép. Toàn những việc là sở trường nên bản mệnh nhanh chóng hoàn thành. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt với cấp trên trong thời điểm này và đó là 1 điều vô cùng đáng quý, tăng khả năng thăng tiến trong tương lai.

Ngoài ra, chuyện tình cảm lứa đôi có những dấu hiệu tăng nhiệt. Bỏ qua mâu thuẫn, tháo gỡ hiểu lầm, bạn và người ấy dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho đối phương, học cách thông cảm và bao dung cho nhau.

Trúng độc đắc vào 13 giờ ngày 3/7/2022, những con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu bất chấp - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ nên công việc trong ngày nhờ thế mà được giảm bớt sức ép - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà Thiên Tài xuất hiện, dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được phương hướng, mục tiêu đúng đắn. May mắn ở bên nên nghề tay trái cũng giúp cho người tuổi Mùi thu được số tiền khá lớn chứ chẳng cần phải phụ thuộc hết vào công việc chính. Bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có được cơ hội trong tay.

Về vận trình tình cảm, bạn rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Trúng độc đắc vào 13 giờ ngày 3/7/2022, những con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu bất chấp - Ảnh 2
Người tuổi Mùi dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà Thiên Tài xuất hiện, dẫn lối chỉ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn nâng bước thăng tiến của người tuổi Dậu nhanh chóng vào đúng 13 giờ ngày 3/7. Con giáp này phát huy được năng lực của mình, giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của cấp trên sau bao thử thách và nhiệm vụ khó nhằn.

Với chuyện tình cảm, người tuổi Dậu hãy nắm bắt hạnh phúc khi nó đến với mình nhé. Bạn đang được Tam Hợp quý nhân chỉ lối, se duyên, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này cũng chính là lỡ mất hạnh phúc đó. Các cặp vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng cho mối quan hệ của mình.

Trúng độc đắc vào 13 giờ ngày 3/7/2022, những con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu bất chấp - Ảnh 3
Chính Ấn nâng bước thăng tiến của người tuổi Dậu nhanh chóng vào đúng 13 giờ ngày 3/7 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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