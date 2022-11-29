Trúng độc đắc sau 4h chiều nay (29/11): 3 con giáp tin vui đến tới tấp, tài lộc đếm không xuể, trả sạch nợ nần, bứt phá thành công, cuộc sống thăng hoa viên mãn không tưởng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 10:54

Tử vi 4h chiều nay (29/11), 3 con giáp đón nhận tin vui, vận may bung nở, cuộc sống đầy viên mãn, thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tử vi 4h chiều nay (29/11), những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Nửa cuối năm 2022 là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Trúng độc đắc sau 4h chiều nay (29/11): 3 con giáp tin vui đến tới tấp, tài lộc đếm không xuể, trả sạch nợ nần, bứt phá thành công, cuộc sống thăng hoa viên mãn không tưởng - Ảnh 1
Tử vi 4h chiều nay (29/11), những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích tự do sáng tạo, không muốn bị ràng buộc và luôn độc lập, làm mọi thứ theo suy nghĩ của mình. Bề ngoài người tuổi Ngọ có vẻ vô tâm nhưng trên thực tế lại sống rất tình cảm, chan hòa.

Đa số những người tuổi Ngọ đều đạt được những thành công nhất định khi còn trẻ, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ có thời gian phải đối mặt với sự bấp bênh và lao đao.

Tử vi 4h chiều nay (29/11) tuổi Ngọ làm gì làm cũng được quý nhân và thần tài phù trợ hết mực. Họ vốn thông minh lanh lợi, nên chỉ cần có sự hậu thuẫn của quý nhân thì làm việc gì cũng sẽ thành công rực rỡ.

Trúng độc đắc sau 4h chiều nay (29/11): 3 con giáp tin vui đến tới tấp, tài lộc đếm không xuể, trả sạch nợ nần, bứt phá thành công, cuộc sống thăng hoa viên mãn không tưởng - Ảnh 2
Tử vi 4h chiều nay (29/11) tuổi Ngọ làm gì làm cũng được quý nhân và thần tài phù trợ hết mực. Ảnh minh họa: Internet

Từ bây giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh, cân nhắc để lựa chọn những cơ hội tốt đến với mình, nếu như may mắn thì năm nay có thể xem là một năm hoàng kim với tuổi Ngọ. Ngày trước khó khăn ra sao không biết, nhưng từ bây giờ trở đi, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới viên mãn và đủ đầy hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mùi có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm với những thứ xung quanh. Họ sống có chính kiến, dám nghĩ dám làm. Trời sinh con giáp này có phúc khí tràn đầy, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp.

Họ được nhiều kẻ yêu, người mến. Trong công việc, họ được quý nhân phù trợ, được hỗ trợ, định hướng trong công việc.

Tử vi 4h chiều nay (29/11), trải qua nhiều va vấp, người tuổi này đặc biệt chú ý đến việc lập kế hoạch cho cuộc sống của bản thân. Cuộc đời của người tuổi Mùi nhìn chung sẽ hanh thông, thuận lợi.

Họ có sẵn tố chất thông minh lại được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều bước tiến mới. Chỉ cần quyết tâm trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông