Trúng độc đắc 3 lần từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, 3 con giáp gom vàng vét bạc, độc chiếm ân sủng Thần Tài, thay mình chuyển vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 10:10

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn hiền lành, cần kiệm và có trách nhiệm. Họ rất tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, vận may tuổi Thìn sẽ liên tục kéo đến. Con giáp này sẽ làm đâu trúng đó, thậm chí ngồi không cũng hái ra tiền, sung túc viên mãn. Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Trúng độc đắc 3 lần từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, 3 con giáp gom vàng vét bạc, độc chiếm ân sủng Thần Tài, thay mình chuyển vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc thì từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Người tuổi Sửu luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy.

Trong thời gian này, Sửu cố gắng hoàn thành các dự án dang dở, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền. Đây sẽ là thời điểm gặp nhiều may mắn nhất tháng của tuổi Sửu. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh.

Trúng độc đắc 3 lần từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, 3 con giáp gom vàng vét bạc, độc chiếm ân sủng Thần Tài, thay mình chuyển vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, họ còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng.

Từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch có thể nói là thời điểm “vàng”, thời tới cản không kịp của con giáp tuổi Tuất. Chuyên gia tử vi dự đoán rằn, người tuổi Tuất nhất định làm ăn kinh doanh gặp nhiều may mắn suôn sẻ, đi đến đâu cũng có thể “hái ra tiền”.

Trúng độc đắc 3 lần từ ngày 11/2 - 18/2 âm lịch, 3 con giáp gom vàng vét bạc, độc chiếm ân sủng Thần Tài, thay mình chuyển vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tình tiền rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tình tiền rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Xem tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp về các phương diện cuộc sống sẽ giúp bạn luôn ở trong tư thế chủ động sẵn sàng đối diện khó khăn và nắm bắt cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/2 âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi giữa tháng 2 âm lịch tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 12 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc