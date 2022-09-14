Trong vòng cuối tháng 9, 99% trúng số độc đắc, 3 con giáp nhận được thẻ vip của Thần Tài, số dư biến động tăng hơn 9 chữ số, giàu có nhất vũ trụ, thiên hạ đỏ mắt ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 22:29

3 con giáp dưới đây chuẩn bị nhận được lộc lá khủng của Thần Tài và có cơ hội đổi đời vào cuối tháng 9 năm nay.

Trong vòng cuối tháng 9, 99% trúng số độc đắc, 3 con giáp nhận được thẻ vip của Thần Tài, số dư biến động tăng hơn 9 chữ số, giàu có nhất vũ trụ, thiên hạ đỏ mắt ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh.

Cuối tháng 9, tài vận của người tuổi Dậu lên một tầm cao mới. Con giáp này vượt qua chướng ngại, giảm áp lực trong công việc. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, như ý. Đây được xem là khoảng thời gian tuyệt vời của người tuổi Dậu.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất nhiệt tình và tràn đầy năng lượng tích cực. Họ sống chân thành nên thường được quý nhân phù trợ.

Cuối tháng 9, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng lên. Họ nghiêm túc với công việc nên thu nhập được cải thiện rõ rệt. Con giáp này nên quên đi những khó khăn trong quá khứ mà quyết tâm hơn trong công việc hiện tại. Người tuổi này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ quan trọng. Họ gặt hái được thành quả như mong đợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sống rất thực tế, tính tình đơn giản. Người tuổi này giàu sáng tạo, nhiều ý tưởng trong công việc. Nhưng họ cũng là người làm việc tùy hứng, thích tự do.

Cuối tháng 9, người tuổi Thân có tài lộc dồi dào. Họ vượt qua chướng ngại, kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Con giáp này được quý nhân che chở. Người mới làm kinh doanh cũng có bước khởi đầu thuận lợi. Sự nghiệp của người tuổi Thân đang phát triển thuận lợi nhưng họ không muốn bằng lòng với hiện tại.

 

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