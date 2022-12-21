Trong vòng 3 tuần nữa, 3 con giáp trúng số độc đắc, tin vui gõ cửa, vận trình suôn sẻ, may mắn ngập tràn, tương lai tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 10:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 3 tuần nữa nhé!

Trong vòng 3 tuần nữa, 3 con giáp trúng số độc đắc, tin vui gõ cửa, vận trình suôn sẻ, may mắn ngập tràn, tương lai tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng hơn người, lại tận tâm, tận lực với công việc. Người tuổi này sống chân thành nên được nhiều người quý mến. Trong công việc, họ là người giàu nhiệt huyết, đam mê và không dễ dàng bỏ cuộc. Trong thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều điều xui xẻo, mưu sự không thành, tiểu nhân quấy phá.

Tuy vậy, trong vòng 3 tuần tới, con giáp tuổi Thìn được dự đoán sẽ đổi vận, gặp nhiều điều may, làm ăn phát tài. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều trọng trách quan trọng. Thời gian này, họ có thể sẽ phải đi làm ăn xa, thu về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này cần mạnh dạn đón nhận cơ hội đến với mình. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, nỗ lực hết mình thì họ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, may mắn tràn đầy. Đây cũng là thời gian con giáp tuổi Thìn có chuyện tình duyên nồng ấm, hạnh phúc. Đôi lứa có nhiều thời gian ở bên nhau, vun đắp tình cảm.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế. Họ cũng rất mềm mỏng, chỉn chu, có trách nhiệm với mọi người. Họ không thích tranh giành, cạnh tranh hay đối đầu với ai. Người tuổi này ưa hòa bình, không thích tranh cãi. Tuy vậy, họ hay lo lắng, suy nghĩ và suy tính nhiều.

Trong vòng 3 tuần tới, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Người này được lộc kinh doanh, dễ sinh lời lớn. Người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì công việc đều thuận lợi, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Trong công việc, con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, đạt được những thành công vang dội. Trong chuyện tình cảm, người tuổi này nếu có đôi có cặp cũng sớm tiến tới hôn nhân.

Trong khi đó, những con giáp còn độc thân cũng sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình. Với IQ và EQ cao, người tuổi Thân được dự báo sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sinh ra đã mang số mệnh giàu sang. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn có thể vươn lên, thay đổi số phận. Người tuổi Tuất chăm chỉ làm việc, sống chân thành và hay giúp đỡ mọi người. Thời gian gần đây, người tuổi Tuất làm mọi việc không thuận, dễ gặp điềm xui. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy đó mà nản lòng.

Trong 3 tuần tới, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều điều may, tin vui gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, họ đạt đến điểm hòa vốn, bắt đầu sinh lời. Một số con giáp tuổi Tuất có thể ký được hợp đồng lớn, đem lại lợi nhuận cho công ty, tổ chức mình đang làm việc.

Người làm công ăn lương thì tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn gì. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tuất còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được nửa kia phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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