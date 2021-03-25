Trong vòng 3 tháng tới, những con giáp này dễ bị tiểu nhân khích bác, cẩn trọng kẻ xấu lừa gạt

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 3 tháng tới, 3 con giáp này bản mệnh sẽ gặp nhiều xui xẻo, bị kẻ tiểu nhân hãm hại và hung thần đeo bám, gặp nhiều tai ương.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc tuổi Tuất sẽ là con giáp gặp nhiều khó khăn, cuộc sống luôn tất bật, chạy đôn chạy đáo và phải chịu nhiều vất vả, áp lực. Tuy nhiên, những con giáp này luôn có tham vọng mãnh liệt, không chấp nhận sống an phận, vậy nên gồng gánh nhiều trách nhiệm vào người. Tuất làm nhiều việc nên chẳng có lúc nào là rảnh rỗi, song vì sắp xếp công việc chưa hợp lý thành ra hiệu quả chưa cao. Tuổi Tuất luôn có tham vọng mãnh liệt, không chấp nhận sống an phận, vậy nên gồng gánh nhiều trách nhiệm vào người - Ảnh minh họa: Internet Trong thời điểm 3 tháng tới, con giáp này bị hung tinh đeo bám, gặp nhiều chuyện xui xẻo không lường trước được, trong cuộc sống sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân quấy phá, khiến cho kế hoạch đang dự định tiến hành bị trì trệ. Bản mệnh của những người tuổi Tuất không mấy khởi sắc, dễ gặp thất bại khá nặng nề cho cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy thận trọng không nên đầu tư lớn kẻo dễ gặp tai ương dễ dẫn tới phá sản.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần không gặp được nhiều may mắn trong năm nay là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao khiến công việc của bạn gặp nhiều cản trở. Trên con đường tài lộc cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh không tốt, bạn cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của, đặc biệt là đừng dại đầu tư mạo hiểm.

Người tuổi Dần nên thận trọng kẻo tài lộc giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng - Ảnh minh họa: Internet Trong tình duyên, những người tuổi Dần nên thận trọng kẻo tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Với những chú Hổ còn độc thân dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao khiến người ta sợ mà xa lánh. Tuổi Thân Theo tử vi ngày mới, những người tuổi Thân thường tinh thần bất ổn, dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Chính vì vậy, cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công trong công việc. Người tuổi Thân thường tinh thần bất ổn, dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát - Ảnh minh họa: Internet Trong vòng 3 tháng tới, những người tuổi Thân cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa thị phi bị tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, các bạn cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro không đáng có. * Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 3/2021, những con Giáp được Thần Tài nồng hậu chào đón, núi vàng chờ sẵn Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, vào cuối tháng 3/2021, những người tuổi Ngọ, tuổi Dậu, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, đại cát đại lợi, cầu gì được nấy.

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