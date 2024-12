Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, chạm nóc thăng hoa

Con giáp tuổi Mùi

Trong vòng 15 ngày tới, tuổi Mùi có lợi thế hơn về tiền bạc so với những người xung quanh, thế nhưng nên khiêm tốn. Không ai biết vận may của con giáp này duy trì được bao lâu, do đó luôn phải đối tốt với mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.