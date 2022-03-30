Trong vòng 10 ngày tới (31/3 - 9/4), 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 07:42

Theo sách tử vi, 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết trong 10 ngày tới nhờ ăn lộc thần tài.

Tuổi Thìn

Trong vòng 10 ngày tới, vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ do được Thần Tài ưu ái. Con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, do người tuổi Thìn luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên mọi cố gắng được đền đáp.

Họ luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Trong vòng 10 ngày tới (31/3 - 9/4), 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 1
Trong vòng 10 ngày tới, vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thời gian 10 ngày tới, do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời.

Đây cũng được xem là thời gian may mắn của Tỵ bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. Người tuổi Tỵ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân, làm tiền đề cho cuộc sống giàu sang.

Trong vòng 10 ngày tới (31/3 - 9/4), 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 2
Thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Vận thế của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời vận, cộng thêm sự nỗ lực nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư bên ngoài.

Do công việc ngày càng suôn sẻ, lại được cấp trên ưu ái và trọng dụng nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương do đó nguồn thu nhập chính cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Trong vòng 10 ngày tới (31/3 - 9/4), 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Từ thời điểm này, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp có vận khí tốt 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi 10 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 57 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 35 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ