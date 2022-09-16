10 ngày cuối tháng 9 là thời điểm tuyệt vời mà 3 con giáp dưới đây nhận được tận tau tài lộc khủng từ Thần Tài. Xin chúc mừng!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Không những thế, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Con giáp tuổi Dậu làm ăn phát đạt, thu hái nhiều thành quả. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn. Trời ban cho tuổi Dậu được nhiều may mắn, phúc lộc.

Tuổi Hợi

10 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Hợi ra ngõ gặp quý nhân. Họ được giúp đỡ trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên dần thăng tiến.

Vận khí của con giáp tuổi Hợi ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Tuổi Thân

10 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Thân có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Con giáp tuổi Thân đầu tư cũng dễ sinh lời trong khoảng thời gian này. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.Họ có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-vong-10-ngay-cuoi-thang-9-than-tai-chi-dich-danh-3-con-giap-trung-so-doc-dac-kho-vang-ship-thang-toi-nha-van-may-noi-got-di-theo-tung-bung-hanh-phuc-503550.html