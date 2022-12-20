Trong vòng 10 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, sự nghiệp thăng hoa, sung túc ấm no, hạnh phúc ngập tràn

Người tuổi này được biết đến với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ điều gì, họ luôn lắng nghe những lời phản hồi, góp ý từ người khác. Điều này khiến con giáp này được lòng nhiều người. Con giáp tuổi Mùi này vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ham học hỏi, có năng lực. Tuy vậy, con giáp này không tự tin vào bản thân,hay suy nghĩ tiêu cực. Họ thực sự là người rất sáng tạo và có chính kiến riêng trong mọi việc. Khi làm việc gì, họ có xu hướng nhìn trước nhìn sau. Đôi khi, con giáp này cũng không kiên định với mục tiêu ban đầu của mình.

10 ngày cuối năm 2022, sự nghiệp của họ ngày càng thăng hoa. Họ được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này thêm thoải mái, tự tin để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, đạt thành tựu như mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân luôn thu hút sự chú ý của người khác. Bởi họ là người rất vui tính, biết cách khuấy động đám đông. Con giáp tuổi Thân có tài năng, lại ham học hỏi. Họ luôn tin rằng mình đủ khả năng để đạt được kết quả tốt hơn và thay đổi thực tại.

Không những thế, người tuổi này khá tham vọng chứ không chịu sống an phận. Họ luôn hy vọng bằng sự nỗ lực của bản thân, họ có thể tạo ra bước ngoặt và đạt được mục tiêu. 10 ngày cuối năm 2022, người tuổi Thân ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận thêm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân.

Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng phấn chấn vì nỗ lực được đền đáp. Đối với những người có gia đình, sau nhiều xích mích, mâu thuẫn, họ và nửa kia hiểu nhau hơn. Cuộc sống của người tuổi Thân ngày càng hạnh phúc, khởi sắc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần thường cần cù, chịu khó. Họ thường rất ít nói, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân. Con giáp này biết người, biết ta. Họ biết mình còn thiếu sót ở nhiều mặt nên dù gặp chuyện gì cũng sẽ khiêm tốn, cầu thị.

Người tuổi này ham học hỏi. Họ hiểu được rằng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, họ mới có được tương lai tốt đẹp. Bằng sự kiên trì của bản thân, con giáp này vượt qua trở ngại, thăng hoa trong sự nghiệp.

10 ngày cuối năm 2022, sự nghiệp của họ có biến chuyển lớn. Có thể họ sẽ thay đổi công việc, làm quen với môi trường làm việc. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương. Các mối quan hệ cá nhân của con giáp này cũng phát triển thuận lợi theo thời gian.

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