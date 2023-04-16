Trong nhân tướng học: những người sỡ hữu 3 nét tướng này được Thần Phật chở che, cả đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 07:19

Thầy nhân tướng học tiết lộ, những người sỡ hữu một trong những nét tướng dưới đây chắc chắn phú quý hơn người, làm việc gì cũng được Thần Phật che chở, cuộc sống hanh thông thuận lợi.

Người có sống mũi cao và thẳng

Trong nhân tướng học chiếc mũi vô cùng quan trọng với mỗi con người. Bởi nó liên quan tới tài lộc đường thăng quan tiến thân của người đó. Đặc biệt, ở khu vực trung đình còn gọi là mũi và khi xem tướng người có số giàu sang thì sẽ có những đặc điểm như mũi nhô cao đầy đặn. Đây là tướng mũi của những người đàn ông có trí thông minh và tài ba, chứng tỏ người đó có tuổi thọ lâu dài, sự nghiệp thành công. Đặc biệt, họ là những người không thích phụ thuộc vào bất kỳ ai, luôn muốn tự mình làm và phấn đấu hết mình.

Những người sở hữu tướng mũi cao và thẳng, thì từ tuổi trung niên, những người có đặc điểm này đã có vận khí tích cực và vận trình tiền bạc hanh thông. Công việc của họ ngày càng thăng hoa, cơ hội làm ăn ngày càng phát triển. Về hậu vận, họ cực kỳ giàu sang, có phúc, vợ con được nhờ.

Trong nhân tướng học: những người sỡ hữu 3 nét tướng này được Thần Phật chở che, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có ánh mắt sáng long lanh, lòng đen và trắng cân đối

Người xưa thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản ánh ý nghĩ cũng như tương lai của người đó. Một người có ánh mắt sáng long lanh, lòng đen và trắng cân đối rõ ràng thì là người có tâm hồn trong sáng, luôn hướng thiện.

Những người này nhờ tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương, chung thủy với mình. Trong cuộc sống, họ làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, tìm đường chỉ lối cho họ nên dễ dàng thành công trong cuộc sống. Trong tính cách những người này dù dễ tin người nhưng họ lại thuộc kiểu người có lý chí nên khi đã quyết tâm làm việc gì họ sẽ làm tới cùng. Bởi vậy, sự nghiệp cũng dễ thành công vang dội giàu có. 

Trong nhân tướng học: những người sỡ hữu 3 nét tướng này được Thần Phật chở che, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lông mày ngang

Lông mày ngang, chân mày ngang hay còn gọi là lông mày hình chữ Nhất có sợi lông mày mịn, đen, khoảng cách vừa phải, bề ngang khá to, bằng hoặc dài hơn mắt, phẳng theo hình chữ Nhất (一).

Nữ mệnh có lông mày ngang thì nhanh nhẹn, thông minh, không thích gây sự chỉ thích bình yên, đôi lúc hơi cứng đầu nhưng làm được việc, nói được là làm được không thích nói phét, kiểu người như này khiến đàn ông rất nể.

Nam mệnh có lông mày ngang thì mạnh mẽ, khí chất ngang tàn, thiếu kiên nhẫn nhưng rất có thể là những người có đầu óc, có trí tuệ. Người này hiếm khi phải làm đầy tớ cho người khác, đa phần là làm chủ hoặc tự thân lập nghiệp từ khi còn trẻ.

Trong nhân tướng học: những người sỡ hữu 3 nét tướng này được Thần Phật chở che, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có lông mày ngang mà đi kèm sống mũi cao cũng là người may mắn, đa phần được anh chị em hoặc bạn bè quý mến, thường được anh em, bạn bè giúp đỡ từ khi còn nhỏ.

Nếu người này có thêm đôi mắt sáng, mũi tròn đầy thì không những có anh em tương trợ, còn có nhiều quý nhân giúp đỡ làm ăn phát đạt, thực ra bạn đời chính là quý nhân lớn nhất của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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