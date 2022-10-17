Trong ngày 18/10, xui xẻo vẫn buông chẳng tha, 3 con giáp này chật vật tìm cách khắc phục rủi ro

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 06:07

Chia buồn với những con giáp xui xẻo trong ngày 18/10, khi hàng loạt rắc rối ập tới khiến bạn chẳng thể yên tâm.

 

Tuổi Tý

Trong ngày 18/10, người tuổi Tý được dự báo sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Thời điểm này, Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Họa thị phi luôn rình rập, bạn có thể bị kéo vào vòng xoáy đó, hoặc bị giảm uy tín theo cách không hề mong muốn.

Trong ngày 18/10, xui xẻo vẫn buông chẳng tha, 3 con giáp này chật vật tìm cách khắc phục rủi ro - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp kịp thời, buộc bạn phải hy sinh thêm nhiều thời gian riêng tư. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm có thể cũng sẽ có nhiều rạn nứt. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau.

Tuổi Dần

Ngày này là một ngày đầy thách thức đối với người tuổi Tý, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh. Bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Trong ngày 18/10, xui xẻo vẫn buông chẳng tha, 3 con giáp này chật vật tìm cách khắc phục rủi ro - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Sửu

Ngày 18/10 có vẻ là một ngày không mấy may mắn với người tuổi Sửu trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên chứ đừng vội đầu hàng nghịch cảnh. Với người làm công ăn lương, con giáp này thường xuyên bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Các kế hoạch bạn đặt ra rất có thể sẽ phải giậm chân tại chỗ.

Trong ngày 18/10, xui xẻo vẫn buông chẳng tha, 3 con giáp này chật vật tìm cách khắc phục rủi ro - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, dù dư dả đến mấy thì cũng khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nhanh chóng cháy túi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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