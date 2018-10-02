Trồng hoa gì ở ban công để hóa giải vận khí xấu theo phong thủy

Tâm linh - Tử vi 02/10/2018 11:40

Gia chủ nên trồng những loài hoa này ở ban công vừa đẹp lại phù hợp theo phong thủy giúp hóa giải vận khí xấu, hút tài lộc, việc làm ăn quanh năm thuận lợi.

Những loài hoa trồng ở ban công không chỉ để tô điểm thêm cho ngôi nhà thêm sắc màu mà còn là không gian đón tài lộc theo phong thủy. Nên trồng hoa gì ở ban công để vừa đẹp vừa hợp với phong thủy và số mệnh của gia chủ, dưới đây là những gợi ý không thể bỏ qua.

Vận khí xấu đối với ban công của ngôi nhà

Hiện nay, bởi đô thị chật hẹp mà nhiều ngôi nhà được xây có ban công không phù hợp theo phong thủy. Nhiều ban công có lối cửa vào thông thẳng ra một con đường dài phía trước mặt. Điều này khiến khí xấu xộc thẳng vào nhà, có thể khiến những người trong gia đình thường xuyên gặp cảnh ốm đau.

Ban công ở vị trí xấu có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ

Ban công ở vị trí xấu có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ

Ngoài ra, những ban công nằm ở vị trí đối diện những vật sắc nhọn như đường ống, góc tường nhà hay mái hiên của nhà phía trước cũng là điều nên tránh. Vật càng nhọn thì vận khí tốt càng bị cản trở vào nhà.

Những ngôi nhà có ban công nằm đối diện những đoạn đường quanh co thấy rõ cũng không tốt vì nó cản trở dòng khí tốt lưu thông vào nhà. Do vậy, gia chủ cần hóa giải những vận khí xấu theo phong thủy bằng những loại hoa đẹp trồng nơi ban công của ngôi nhà, giúp thu hút thêm vận khí tốt, đón tài lộc đầy nhà.

Những loại hoa đẹp trồng ở ban công quanh năm hợp phong thủy

Hoa trồng ở ban công muốn đẹp quanh năm mà không cần cầu kỳ chăm sóc thì tiêu chí hàng đầu nên chọn những loại hoa có khả năng chịu nắng tốt. Hoa trồng ban công mà có mùi thơm sẽ càng giúp gia chủ khỏe mạnh, thư giãn hơn khi sinh sống trong ngôi nhà.

Trồng các loại hoa nơi ban công vừa đẹp vừa hóa giải khí xấu cho ngôi nhà

Trồng các loại hoa nơi ban công vừa đẹp vừa hóa giải khí xấu cho ngôi nhà

Dưới đây là những loài cây hoa trồng ở ban công vừa đẹp vừa dễ chăm sóc:

Cây đỗ quyên

Đỗ quyên có kết cấu tương tự như hoa hồng bởi hoa đẹp, tươi sắc, nhiều lá và có gai nhọn giúp hóa giải những vận khí không tốt ở ban công ngôi nhà và hút vận khí tốt, đón tài lộc cho gia chủ. Hoa đỗ quyên tuy chịu hạn tốt nhưng lại rất sợ bộ rễ cây bị ngập úng, do vậy khi trồng loại hoa này, gia chủ nên lưu ý công tác thoát nước cho cây vào mùa mưa. Trong thời điểm hanh khô cũng nên phun nước thêm vào lá và hoa để tăng độ ẩm cho cây.

Cây hoa hồng leo

Cây hoa hồng leo cũng rất dễ trồng nơi ban công, là giống hoa vừa đẹp dịu dàng lại tỏa hương thơm ngát rất dễ chịu. Những cành hồng leo quấn chặt vào ban công, đua ra ngoài không chỉ tạo bóng mát cho ngôi nhà mà còn giúp hóa giải khí xấu trong ngôi nhà, nhất là đối với những gia đình có nhiều phụ nữ thì trồng hoa hồng là rất phù hợp.

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Hoa hồng leo rất dễ chăm sóc, lại có khả năng chịu nắng nóng tốt

Cây xương rồng

Cây xương rồng không đòi hỏi gia chủ phải chăm sóc nhiều vì nó vốn dĩ đã có sức sống rất mãnh liệt. Xương rồng có khả năng hóa giải sát khí, là loại cây hóa giải mâu thuẫn trong gia đình. Trồng hai cây xương rồng dẹt ở ngoài ban công giúp đời sống hôn nhân ổn định, yên ấm, ít xảy ra tranh cãi.

Cây kim ngân

Đặt chậu cây kim ngân ở ngoài ban công có hướng không tốt vừa để hóa giải khí xấu, vừa mang lại vượng khí cho gia chủ. Kim ngân tuy không quá to, đẹp nổi bật nhưng lại sở hữu dáng vẻ thanh thoát, mang lại sức sống tươi mát cho không gian.

Cây kim ngân đem lại cho gia chủ nhiều tiền tài, may mắn

Cây kim ngân đem lại cho gia chủ nhiều tiền tài, may mắn

Cây lan ý

Cây lan ý không chỉ đẹp theo phong thủy mà còn có nhiều tác dụng trong việc thanh lọc không khí cho không gian ngôi nhà. Đặt cây lan ý ngoài ban công hay trong ngôi nhà giúp ngăn ngừa sự ảnh hưởng của các loại tia bức xạ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày như điện thoại, lò vi sóng, ti vi, tủ lạnh,... Sống trong môi trường không khí trong lành cùng với vận khí tốt là điều kiện thuận lợi giúp gia chủ an tâm phát triển sự nghiệp.

Ngoài những loài cây hoa kể trên, còn rất nhiều loại cây khác có thể trồng ở ban công gia đình như cây sen đá, cây lưỡi hổ, cây huyết long, cây ngọc kỳ lần,... Tùy vào sở thích và không gian ban công rộng hay hẹp mà gia chủ có thể lựa chọn một loại hoặc kết hợp trồng nhiều loại cây giúp ban công thêm đẹp và cảnh quan đa dạng, phong phú hơn.

Kỹ thuật trồng và cách chăm sóc hoa nhài nhật cho ra hoa rực rỡ quanh năm

Kỹ thuật trồng và cách chăm sóc hoa nhài nhật cho ra hoa rực rỡ quanh năm

Cây hoa nhài nhật hay còn được gọi là hoa lài nhật là một giống hoa cảnh rất dễ trồng và dễ chăm sóc, màu sắc thanh tú giúp tô điểm cho căn nhà thêm phần sang trọng.

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