Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), số trời đã định sẵn mệnh giàu sang: 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng trọn lộc ơn trên, tình - tiền - công danh khởi sắc toàn diện

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 15:21

Tử vi cho biết, 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), gió to sẽ bùng phát, tiền giấy chất thành núi, 3 con giáp sau đây rước tài lộc dồi dào, công thành danh toại.

Tuổi Thân

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), số trời đã định sẵn mệnh giàu sang: 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng trọn lộc ơn trên, tình - tiền - công danh khởi sắc toàn diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi chỉ điểm, 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), người tuổi Thân được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên cho tiền bạc cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ.

Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở. Công việc của người làm công ăn lương cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được.

Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có. Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn, giúp những ngày cuối tháng 8 của bạn thêm ý nghĩa. Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Tuổi Mão

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), số trời đã định sẵn mệnh giàu sang: 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng trọn lộc ơn trên, tình - tiền - công danh khởi sắc toàn diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (24-25/8), tuổi Mão được dự báo là sẽ có thể được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân.

Nhất là trong thứ Tư ngày 24/8/2022, công việc của bản mệnh có bước tiến nhất định. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Thời điểm này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Tuy nhiên, Mão cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Tuổi Dậu

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), số trời đã định sẵn mệnh giàu sang: 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng trọn lộc ơn trên, tình - tiền - công danh khởi sắc toàn diện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Dậu luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.

Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (24-25/8), đường tài lộc của tuổi Dậu có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Dậu có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Dậu có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ

Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ

Tử vi cho biết, vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022) điều tốt lành sẽ tụ lại, 3 con giáp tài vận vượng phát, phất lên giàu có, công thành danh toại.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi