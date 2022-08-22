Tử vi đúng 4 ngày tới (29/7 âm lịch), ngày cuối cùng của tháng 7 cô hồn: Thái Tuế mở gọng kìm, 3 con giáp xóa tan mây mù, đón lấy hào quang, bước lên tầm cao mới, cuộc sống khởi sắc thăng hoa

Trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp may mắn chạy nước rút thu gom bổng lộc nhân gian, sự nghiệp có bước tiến đáng mong đợi.

Tuổi Tỵ Trời sinh tuổi Tỵ rất điềm đạm, ít nói nhưng đáng tin cậy. Người cầm tinh con rắn luôn nói được làm được và không bao giờ khoe khoang bản thân mình. Dù bạn kinh doanh ngành nghề gì thì tuổi Tỵ đều có sự phát triển tốt, không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn người. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học dự báo trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (29/7), cuộc đời tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới, tài lộc ngày càng vượng phát. Họ hoàn toàn có thể gặt hái thành công hơn mong đợi, cuộc sống gia đình ngày càng viên mãn.

Nếu nắm bắt được thời cơ để tranh thủ thăng tiến, gia tăng thu nhập, Tỵ sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng về mặt tài chính. Hãy kiên nhẫn cũng như can đảm để đối mặt với những thử thách sắp tới. Xác định rõ mục tiêu và khi cơ hội đến hãy nắm bắt và quyết định thật rõ ràng, đừng bỏ lỡ những cơ hội chỉ vì sự sợ hãi của bản thân. Tỵ nên tận dụng những tháng cuối năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt", đặc biệt là dưới sự nâng đỡ của Thiên Quan. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn kể từ ngày 29/7 âm lịch này, họ sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong những ngày sắp tới đây, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Dậu còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé! Tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, tuổi Hợi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Hợi không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, ngày 29/7 âm lịch cũng là ngày cuối cùng của tháng cô hồn năm Nhâm dần 2022, tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai thôi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Khi kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc toàn diện, Hợi nên tận dụng ngay cơ hội này để phấn đấu, trong nguy có cơ, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm cho những ai nỗ lực hết mình. Kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian sắp tới cuộc sống con giáp này sẽ đổi đời theo một cách khác, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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