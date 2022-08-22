Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 14:34

Tử vi cho biết, vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022) điều tốt lành sẽ tụ lại, 3 con giáp tài vận vượng phát, phất lên giàu có, công thành danh toại.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được thành công khi còn trẻ, tuy nhiên họ lại phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới đến được đích cuối cùng.

Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó gặp không ít khó khăn vất vả, thế nhưng theo tử vi cho biết, đúng vào giờ Tý ngày mai (23/8/2022), vận may sẽ đến với cuộc sống của người tuổi Dần, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Khi được cải thiện môi trường xung quanh, họ sẽ hăng say hơn với công việc. Sự chăm chỉ và nỗ lực cống hiến lại tiếp tục đem tới vận khí tốt, giúp họ gặt hái những cơ hội mới để phát triển. Người làm công ăn lương rất dễ được cấp trên khẳng định năng lực, được đề bạt vị trí mới tương xứng hơn, khả năng gia tăng thu nhập ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. 

Đặc biệt, kể từ thời điểm này, người tuổi Dần không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Dần còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng vào giờ Tý ngày mai (23/8/2022), không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Ngọ tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Ngọ được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Ngọ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Ngọ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Ngọ sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Con giáp này và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Người tuổi Tuất thường rất thông minh, tài giỏi nhưng vì vận may không mỉm cười nên không được người đời trọng dụng. Đến một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại và làm được những điều mình từng ấp ủ.

Trúng số độc đắc vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), 3 con giáp phú quý vô biên, may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, vào đúng giờ Tý ngày mai (23/8/2022), những người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Vận may bất ngờ sẽ liên tục xuất hiện trong thời gian tới khiến cho tinh thần của người tuổi Tuất nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc!

Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên

Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên

Bước sang tháng 8 âm lịch này, 3 con giáp sau đây sẽ uống trọn lộc trời, tiền tài cất cánh, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời bắt đầu lên hương từ đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi