Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:10

Bước sang tháng 8 âm lịch này, 3 con giáp sau đây sẽ uống trọn lộc trời, tiền tài cất cánh, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời bắt đầu lên hương từ đây.

Tuổi Tuất

Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, vận thế của tuổi Tuất khá biến động từ tháng 7 âm lịch, bạn liên tiếp gặp nhiều vận xui về sức khoẻ khiến tài chính lao đao, phải chi trả nhiều khoản, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đừng lo, bước sang tháng 8 âm lịch tới đây, vận thế của con giáp tuổi Tuất sẽ xoay chuyển 180 độ.

Cộng thêm bản tính thông minh, nhanh nhẹn hơn người, tuổi Tuất một khi nhìn thấy cơ hội đổi đời là sẽ tận dụng kịp thời để "thừa thắng xông lên", nhờ đó, bạn chắc chắn sẽ đón cái Tết 2023 ấm no với những khoản thu về dịp cuối năm này.

Tử vi tháng 8 âm lịch còn cho biết thêm, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước qua tháng mới mọi sự của Tuất sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về. Trong thời gian này, tuổi Tuất chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc, may mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc. 

Tuổi Tý

Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Theo tử vi, tháng 7 cô hồn khiến một số người tuổi Tý không được may mắn, thế nhưng khi bước sang tháng 8 mọi thứ đã thay đổi, Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp này. Trong sự nghiệp, người tuổi Tý sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc tuổi Tý sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng 5 ngày tới (1/8 âm lịch): TOP 3 con giáp nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm', vận xui tan biến, xoay chuyển càn khôn, đón hỷ sự vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Mùi luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Thời gian qua, tuổi Mùi đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Thế nhưng bước sang tháng 8 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Mùi bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Mùi ngày càng hưng thịnh, phú quý.

Bước sang tháng mới công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mùi không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Mùi sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ. 

 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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