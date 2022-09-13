Trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9): Trời cho điềm lành, Thần tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn, phú quý không ngừng tăng lên, ngân khố ngày một dày một rộng

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 00:01

Vận khí của những con giáp trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9) sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 9 này nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua nhiều phen lao đao, khổ sở thì trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9) tới đây, tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9): Trời cho điềm lành, Thần tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn, phú quý không ngừng tăng lên, ngân khố ngày một dày một rộng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thêm nữa, thời gian này bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9), trời cho điềm lành, người tuổi Dần thu nhập rủng rỉnh, ngày sau kiếm nhiều hơn ngày trước, tài lộc không ngừng, ngân khố ngày một dày rộng.

Con giáp tuổi Dần không kiêu ngạo hay nóng nảy, rất trung thành với bạn bè, cư xử ôn hòa, đồng thời là người có tính cách cẩn thận, luôn thích đánh giá mọi việc một cách cặn kẽ, chi tiết.

Trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9): Trời cho điềm lành, Thần tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn, phú quý không ngừng tăng lên, ngân khố ngày một dày một rộng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong thời gian tới, người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một suôn sẻ hơn. Tháng này, con giáp tuổi Dần nên tránh xa những người ganh ghét, mang lòng thù địch với mình, cũng như những nơi có năng lượng tiêu cực, lời phàn nàn liên miên...

Về sức khỏe, đa phần người tuổi Dần năm nay đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Dần chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

Tuổi Dậu

Xin chúc mừng người tuổi Dậu nhé bởi cơ hội kiếm tiền làm giàu mà bạn mong mỏi bấy lâu sẽ đến trong trong 5 ngày liên tiếp (13/9 - 17/9) tới đây.

Điềm báo tử vi cho thấy nguồn thu trong thời gian này của bản mệnh tăng lên khá rõ, dù là việc tay trái, hay kinh doanh buôn bán đều có nguồn tăng đáng kể. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được tài lộc về cho mình.

Việc kinh doanh của con giáp này đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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