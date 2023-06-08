Trong 48 giờ tới, 3 con giáp này vận trình tài lộc có xu hướng giảm sút, công việc trì trệ, chú ý lời qua tiếng lại với người xung quanh

Trong 48 giờ tới, 3 con giáp này cần hết sức cẩn trọng.
- Đúng 16 giờ 4 phút chiều mai (8/6), con giáp tài lộc chói chang nhờ Chính Quan chiếu rọi, cơn mưa tiền tài trút xuống đầu, vận trình công việc hanh thông bất ngờ, tình duyên thắm đượm
- Tử vi 12 con giáp ngày (8/6): Tính tình xởi lởi trời gởi xuống cho, vận khí hưng vượng hút hết tiền tài, vận trình công việc thăng cấp, tăng lương, biến hóa khôn lường
Tử vi tuổi Tý
Tử vi 12 con giáp cho thấy Tương Phá khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn trong cục diện kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn.
Bên cạnh việc tìm xem ai là kẻ hãm hại mình, bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân xem công việc hiện tại có lỗ hổng ở đâu không. Những sơ hở đó đang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng đấy.
Kim sinh Thủy, may mắn rằng chuyện tình cảm của con giáp này phát triển rất hanh thông. Bạn nhận ra ai là người thật lòng với mình và cũng dành cho người ấy một tình cảm tương đương. Mối quan hệ của hai người rất đáng ngưỡng mộ đấy.
Tử vi tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong 48 giờ tới không hề dễ dàng. Người tuổi này không nên để cảm xúc chi phối đến công việc hiện tại. Lời khuyên cho bản mệnh là hãy chấn chỉnh lại cảm xúc trước khi quay lại với công việc.
Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu bất ổn. Sự xuất hiện của Kiếp Tài khiến cho con giáp này có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Việc này tiếp tục diễn ra sẽ khiến cho bạn “không còn một xu dính túi".
Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối lục đục. Ngày Tương Hình tác động sẽ dự đoán sẽ có hiểu lầm xuất hiện khiến cho tình cảm không còn trọn vẹn như ban đầu. Hãy giữ bình tĩnh để tránh nói lời tổn thương đối phương.
Tuổi Dậu
Tử vi 48 giờ tiếp theo của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu làm việc lập khuôn, chưa có yếu tố sáng tạo.
Công việc: Người tuổi Dậu vận trình công danh dù ổn định, tuy nhiên việc làm hiện tại của bạn vẫn đang lập khuôn.
Tình cảm: Tình cảm của cả hai nhẹ nhàng, luôn dành tình yêu thương cho nhau và trân trọng nhau.
Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định, bạn vẫn làm ở mức lương trung bình.
Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, đừng để cơ thể suy nhược.
***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.