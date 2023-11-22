Trong 4 ngày cuối tuần (23/11 - 26/11), 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 08:21

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn vận khí ngút trời, gặp nhiều vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến, phát tài phát lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ vận may ngút trời, tài khí tăng lên gấp bội. Con giáp vốn là người tài năng lại chăm chỉ hơn người. Chưa kể độ nhạy bén trong làm ăn, kinh tế, nắm được xu thế thời đại.

Chính vì vậy, tuổi Tỵ luôn biết tự xoay xở, tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Các hạng mục có bản mệnh tham gia vào đều thành công rực rỡ, nâng cao thu nhập. Uy tín, địa vị của Tỵ cũng vì vậy mà tăng lên. Con giáp may mắn này có thể thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý.

Trong 4 ngày cuối tuần (23/11 - 26/11), 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có năng lực làm nhiều công việc. Con giáp lại không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Vào 4 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mão có vận khí thịnh vượng, tài lộc xum xuê.

Được quý nhân phù trợ, Mão tìm được hướng đi mới trong công việc, thăng tiến không ngừng. Tiền bạc Mão kiếm được nhiều vô kể. Con giáp hoàn toàn có thể tự tin chi một khoản tiền lớn đầu tư hay tiêu xài. Thời vận đang lên, không gì có thể cản được bạn.

Trong 4 ngày cuối tuần (23/11 - 26/11), 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó, sau bao nhiêu vất vả cũng đã thu được “trái ngọt” cho riêng mình. Vào 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông, tài vận vượng phúc. Mọi việc của con giáp thuận lợi hơn lúc nào hết.

Con giáp được cấp trên tin tưởng giao nhiều dự án to lớn. Tuổi Sửu bằng năng lực của bản thân và một chút may mắn sẽ tích lũy được nhiều của cải, có cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, nên chú ý tiểu nhân có thể lập kế hoạch hạ bệ bạn bất ngờ.

Trong 4 ngày cuối tuần (23/11 - 26/11), 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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