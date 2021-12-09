Trong 3 tuần tới, ông bà phù hộ 3 con giáp tiền đầy tủ tha hồ đón Tết, đầu năm sắm vàng đỏ tay

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 20:30

Càng gần Tết, 3 con giáp càng may mắn, từ sự nghiệp nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đa số thông minh tài giỏi lại biết nắm bắt cơ hội để làm giàu. Nhiều người trong số họ thành công khi còn trẻ nhưng cũng như Dần vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên với bản lĩnh của mình họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Trong 3 tuần tới, vận may của bạn sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Vì sự nghiêm túc trong công việc nên bạn sẽ nhận được hỷ sự từ cấp trên hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vẫn dồi dào. Từ giờ đến cuối năm nếu may mắn thì bạn còn gặp được cơ hội đổi đời. Nếu làm ăn kinh doanh cuối năm nay bạn sẽ có cơ hội phát tài, không còn phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Trong 3 tuần tới, ông bà phù hộ 3 con giáp tiền đầy tủ tha hồ đón Tết, đầu năm sắm vàng đỏ tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, những người tuổi Thân thẳng thắn, trung thực. Họ luôn không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Ngay cả với những người có xuất thân không giàu có thì khi lớn lên bằng bản lĩnh và sự tài giỏi của mình họ cũng dễ dàng có được cuộc sống vinh hoa phú quý. Họ xây dựng thành công từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn có khả năng độc lập và tự chủ. 

Trong 3 tuần tới, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Tương lai, nhờ gặp được nhiều hỷ sự mà tinh thần của họ trở nên thoải mái hơn làm được nhiều việc hơn. Chưa kể, công việc của Thân có nhiều chuyển biến bất ngờ cơ hội làm giàu có thể sẽ đến. Nhờ ông bà độ mạng nên họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tóm lại đây sẽ là khoảng thời gian thân hoa rực rỡ cả về tiền bạc lẫn sự nghiệp của người tuổi Thân.

Tuổi Hợi

Người sinh năm Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Họ cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, họ thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Tuy nhiên, một nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ và không thích lắng nghe những ý kiến, góp ý của những người xung quanh.

Trong 3 tuần tới, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đây là thời điểm tốt để con giáp này làm ăn phát tài, tích lũy nhiều của cải. Con giáp làm công ăn lương sẽ nhận thêm được nhiều công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Nhờ làm việc chăm chỉ, ti mỉ và tận tâm trong công việc, người tuổi này từng bước chạm tay đến thành công, thu tiền bạc về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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