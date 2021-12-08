Từ giờ đến 30 Tết, 3 con giáp không lo thiếu tiền lì xì cả dòng cả họ, mùng 1 sắm nhà mặt tiền dễ như ăn cua hoàng đế

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 07:01

3 con giáp Tết này tiền xài thả ga.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong mấy ngày qua có hung tinh nghịch hành, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, cần chú ý giữ gìn. Thế nhưng trong thời gian tới, cát tinh chiếu rọi sẽ quét sạch mọi xui xẻo, khó khăn, chỉ còn may mắn tìm đến với con giáp. Người cầm tinh con Rồng hiền lành, ít bon chen nên đôi khi bị đồng nghiệp lợi dụng. Thời gian này quý nhân luôn xuất hiện giúp con giáp thoát khỏi bất công không đáng có. Đặc biệt, từ giờ đến 30 Tết, tuổi Thìn được Thần Tài vào nhà, chắc chắn mang lại niềm vui, công việc thuận lợi. Tài năng của con giáp được cấp trên nhìn nhận đúng đắn, từ đây lương bổng tăng vùn vụt. Nhờ đó cơ hội công việc cũng tìm về liên tiếp, con giáp thoả sức gặt hái may mắn và tài lộc. 

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Thìn trong mấy ngày qua có hung tinh nghịch hành, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn được Cát Tinh chiếu rọi, làm một việc thuận lợi ắt trăm việc thuận lợi theo, dù công việc hay cuộc sống, đều có những bước phát triển tươi mới đáng kinh ngạc. Từ giờ đến 30 Tết, tuổi Dậu dễ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, mang lại những cơ hội mới, tài vận hanh thông, thành công nổi bật giữa đám đông. Không chỉ thế, bạn được lãnh đạo ưu ái, nể trọng, bản mệnh có tương lai tươi sáng, tài lộc hưng vượng. Vì vậy, tuổi Dậu hãy tiếp tục nâng cao chuyên môn, tạo dựng các mối quan hệ trong công việc. Để một khi cơ hội đến, con giáp có đủ năng lực để nắm bắt và vươn tới đỉnh cao thành công.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi dự đoán tuổi Tý là người có năng lực, lại khôn khéo, luôn đi đầu trong mọi việc. Trong thời gian tới, con giáp bước vào những ngày tháng may mắn hiếm có trong thiên niên kỷ, nhiều khả năng trúng thưởng lớn, đầy tài lộc. Tuổi Tý tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nhờ vậy sự nghiệp ngày càng thành công. Chuyện tình cảm mập mờ sẽ có bước tiến vào mối quan hệ chính thức. Đặc biệt từ giờ đến 30 Tết, con giáp này tài lộc không quá thịnh vượng, nhưng sự nghiệp hanh thông, tình cảm ổn định chính là nền móng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ sau này. Đặc biệt một món tiền khổng lồ sẽ bất ngờ rơi vào túi bạn trong những tháng cuối năm này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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