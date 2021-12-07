4 tuần tới, 3 con giáp không mua đất cũng mua vàng, may túi ba gang đựng lộc xanh thắm

Tuổi Tý trong 4 tuần tới bước vào vận may cực đỉnh, kiếm tiền như nước. Con giáp được sự trợ giúp của Mẹ Quan Âm, làm việc gì cũng thuận lợi. Tuổi Tý lại có độ nhạy bén cao, chỉ cần nhận thấy cơ hội tốt sẽ không để tuột mất, sau ngày hôm nay tài lộc tăng vọt, của cải đầy nhà. Đồng thời, dựa vào sự khéo léo của bản thân, con giáp lại được sự ủng hộ của sếp thì sự nghiệp chắc chắn sẽ hanh thông.

Bạn hãy luôn giữ tinh thần tỉnh táo, nhạy bén, sẽ được lãnh đạo trọng dụng, cơ hội đạt đỉnh cao danh vọng, tài lộc đang đến rất gần. Trong chuyện tình duyên, sẽ có một người tốt với bạn xuất hiện và họ còn giúp đỡ con giáp rất nhiều trong cuộc sống.

Tuổi Hợi ít để tâm chuyện thị phi, giữ mối quan hệ với mọi người rất tốt. Trong 4 tuần tới, tài lộc hanh thông, nếu con giáp nắm bắt được vận may cuộc sống sẽ nở hoa. Trong khi nhiều ngành nghề khác bị đình trệ thì con giáp may mắn vẫn liên tiếp có cơ hội trong công việc. Vì vậy, tiền đổ về nhiều tỉ lệ thuận với nỗ lực của bạn.

Những nguồn đầu tư tài chính của tuổi Hợi cũng đến ngày đâm hoa kết quả, bạn đã có thể tích lũy một số tiền lợi nhuận khổng lồ cho kế hoạch lâu dài. Thời gian tới, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng đừng vì ham việc lại quên ăn uống đầy đủ. Chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thì làm việc gì cũng thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, thời gian trước do có tiểu nhân ám hại nên bạn làm việc đổ mồ hôi nước mắt cũng chỉ kiếm được một khoản nhất định. Trong 4 tuần tới tuổi Thìn sẽ khác, nhờ ông bà độ mạng, một khi cơ hội đến, không chỉ đào hoa vượng mà số mệnh của nhiều người sẽ thêm phú quý, giàu sang không ngừng.

Từ đây, việc đầu tư và quản lý tài chính của tuổi Thìn không bị cản trở, thu nhập vượt ngoài mong đợi. Đồng thời con giáp phải biết cách tổ chức và sử dụng tiềm năng của bản thân. Chăm chỉ làm việc, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, bạn còn được tăng lương, tăng thưởng. Tiền bạc của nả thiên hạ đổ về túi xài đến sang năm vẫn còn dư.

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