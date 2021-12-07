4 tuần tới, 3 con giáp không mua đất cũng mua vàng, may túi ba gang đựng lộc xanh thắm

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 05:51

3 con giáp siêu may mắn trong thời gian tới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong 4 tuần tới bước vào vận may cực đỉnh, kiếm tiền như nước. Con giáp được sự trợ giúp của Mẹ Quan Âm, làm việc gì cũng thuận lợi. Tuổi Tý lại có độ nhạy bén cao, chỉ cần nhận thấy cơ hội tốt sẽ không để tuột mất, sau ngày hôm nay tài lộc tăng vọt, của cải đầy nhà. Đồng thời, dựa vào sự khéo léo của bản thân, con giáp lại được sự ủng hộ của sếp thì sự nghiệp chắc chắn sẽ hanh thông.

Bạn hãy luôn giữ tinh thần tỉnh táo, nhạy bén, sẽ được lãnh đạo trọng dụng, cơ hội đạt đỉnh cao danh vọng, tài lộc đang đến rất gần. Trong chuyện tình duyên, sẽ có một người tốt với bạn xuất hiện và họ còn giúp đỡ con giáp rất nhiều trong cuộc sống.

con giap
Tuổi Tý trong 4 tuần tới bước vào vận may cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi ít để tâm chuyện thị phi, giữ mối quan hệ với mọi người rất tốt. Trong 4 tuần tới, tài lộc hanh thông, nếu con giáp nắm bắt được vận may cuộc sống sẽ nở hoa. Trong khi nhiều ngành nghề khác bị đình trệ thì con giáp may mắn vẫn liên tiếp có cơ hội trong công việc. Vì vậy, tiền đổ về nhiều tỉ lệ thuận với nỗ lực của bạn. 

Những nguồn đầu tư tài chính của tuổi Hợi cũng đến ngày đâm hoa kết quả, bạn đã có thể tích lũy một số tiền lợi nhuận khổng lồ cho kế hoạch lâu dài. Thời gian tới, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng đừng vì ham việc lại quên ăn uống đầy đủ. Chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thì làm việc gì cũng thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, thời gian trước do có tiểu nhân ám hại nên bạn làm việc đổ mồ hôi nước mắt cũng chỉ kiếm được một khoản nhất định. Trong 4 tuần tới tuổi Thìn sẽ khác, nhờ ông bà độ mạng, một khi cơ hội đến, không chỉ đào hoa vượng mà số mệnh của nhiều người sẽ thêm phú quý, giàu sang không ngừng. 

Từ đây, việc đầu tư và quản lý tài chính của tuổi Thìn không bị cản trở, thu nhập vượt ngoài mong đợi. Đồng thời con giáp phải biết cách tổ chức và sử dụng tiềm năng của bản thân. Chăm chỉ làm việc, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, bạn còn được tăng lương, tăng thưởng. Tiền bạc của nả thiên hạ đổ về túi xài đến sang năm vẫn còn dư.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ khóa:   12 con giáp từ vi tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 56 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp