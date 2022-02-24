Trong 3 tuần tới, nhờ Thiên Tài che chở, Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp này vận may dâng cao, lộ trình sáng bừng, tài chính hanh thông

Trong 3 tuần tới, nhờ có Thiên Tài che chở cho người tuổi Sửu nên sẽ gặp may mắn trong nhiều việc, nhưng đừng vì thế mà ba hoa dẫn đến phù phiếm, xa rời thực tế. Nhiều lúc kế hoạch chỉn chu, đẹp đẽ chưa chắc dẫn bạn tới con đường thành công, điều quan trọng là luôn giữ tâm thế sẵn sàng thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra.

Những mối quan hệ của bạn với người thân rất tốt khi có Tam Hội cục nâng đỡ. Hãy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa với họ cho dù có một vài hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ. Họ rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn vì thế, đừng phụ lòng tin của những người này vì sự ích kỷ của bản thân.

Vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên cuộc đời Thìn chưa bao giờ biết nghèo khó là gì. Họ làm gì cũng thuận lợi trăm bề, dễ dàng đạt được những thành quả mà người khác phải cả đời phấn đấu mới có được.

Theo tử vi 3 tuần tới, người tuổi Thìn đã có tin vui tài lộc, tiền đổ về tài khoản liên tục. Trong thời gian này, người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để phát tài cực to, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Theo tử vi 3 tuần tới, người tuổi Thìn đã có tin vui tài lộc, tiền đổ về tài khoản liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 3 tuần tới, vận trình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Tinh Quan báo hiệu, đây chính là thời điểm thích hợp cho những chú Hổ chuyển mình khởi nghiệp, tự tay gây dựng cơ đồ.

Trong 3 tuần tới, bản mệnh càng chăm chỉ làm ăn thì tiền của thu về lại càng nhiều, đúng với câu nói “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đang đi đúng hướng, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp. Nếu có cơ hội đầu tư thì chớ nên bỏ qua, nhất là những dự án đầu tư về thực phẩm hay dược liệu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.