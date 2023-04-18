Trong 3 năm tới, nhà có 3 tuổi này được trao cơ hội làm giàu, vượt qua nghịch cảnh tạo cơ ngơi đồ sộ bao người ngó sang

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 16:46

Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Bản mệnh cứ một mình tận hưởng thong thong, vui vẻ đi đừng quá để tâm đến chuyện tiền nong, càng suy nghĩ nhiều càng thêm đau đầu mà thôi

Tuổi Sửu

Vận lâm Tương Xung nên dễ xảy ra mâu thuẫn với sếp hoặc đồng nghiệp. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của bạn nhưng vẫn phải vướng vào công việc. Việc gì cũng đến tay, cảm giác làm mãi không hết. 

Được Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc may mắn hơn hẳn. Nay mà có người cho đồ ăn hay rủ đi ăn thì đừng từ chối nhé. Sửu cũng có thể thử vận may của mình qua xổ số, trúng thưởng hoặc nghề tay trái.

Trong 3 năm tới, nhà có 3 tuổi này được trao cơ hội làm giàu, vượt qua nghịch cảnh tạo cơ ngơi đồ sộ bao người ngó sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự báo tử vi, có nguy cơ bị thị phi đeo bám, gây tổn hại về tài chính hoặc ảnh hưởng tới uy tín và danh dự bản thân. Chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính.

Ngũ hành xung khắc, người tuổi này cảm thấy bất an với mối quan hệ tình cảm hiện tại. Những biểu hiện khác lạ của đối phương khiến bạn không thể ngừng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ chủ quan từ bạn, vậy nên đừng vội đưa ra bất cứ kết luận nào khi chưa kiểm chứng nhé."

Trong 3 năm tới, nhà có 3 tuổi này được trao cơ hội làm giàu, vượt qua nghịch cảnh tạo cơ ngơi đồ sộ bao người ngó sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc gặp nhiều rắc rối nên tuổi Thân cần phải lưu tâm hơn một chút. Bạn cũng cần chú ý hơn trong giao tiếp, tránh nói những lời bỗ bã mà làm phật lòng người khác.

May rằng chuyện tình cảm của bạn đang thuận buồm xuôi gió, đối phương rất quan tâm và chiều chuộng bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 3 (AL) đại cát đại lợi: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀ vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son, vượng khí ngập đầy

Tháng 3 (AL) đại cát đại lợi: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀ vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son, vượng khí ngập đầy

Được Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc may mắn hơn hẳn. Có thể thử vận may của mình qua xổ số, trúng thưởng hoặc nghề tay trái

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