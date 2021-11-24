Trong 21 ngày tới, 3 con giáp đón tài vận từ ‘bốn phương tám hướng’, chuẩn bị làm đại gia, tiền vào ào ào

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 21:00

Theo tử vi ngày mới, thời gian tới 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó. Vận may ngập tràn cuộc sống.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 21 ngày tới, người tuổi Thìn tuy bề ngoài có vẻ hiền lành , không thích bon chen, so đo tính toán nhưng bên trong lại có ý chí quyết tâm rất cao. Con giáp này luôn âm thầm phấn đấu, cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp nhất.

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp đón tài vận từ ‘bốn phương tám hướng’, chuẩn bị làm đại gia, tiền vào ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tài vận từ “bốn phương tám hướng” kéo đến, giúp cho vận thế của con giáp này có sự khởi sắc mạnh mẽ, áp lực về tiền bạc và công việc cũng giảm bớt rất nhiều. Người tuổi Thìn không còn phải đau đầu vì tiền nữa, mà còn có thể tập trung, dồn sức cho việc tạo dựng sự nghiệp thành công. Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm vận đào hoa phát sáng, đối với những người tuổi Thìn còn độc thân đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi số kiếp cô đơn và có thể nhanh chóng tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có mẹ Quan Âm trợ giúp, ông bà độ mạng liên tục. 21 ngày tới, do chăm chỉ làm ăn, không ngại gian khó suốt thời gian qua nên bạn có cơ hội đổi đời, đổi vận. Không chỉ có quý nhân đem lại tiền tài mà còn được cao nhân dẫn dắt cách thức làm ăn khiến cho công việc ngày một thuận lợi, ngày một thành công.

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp đón tài vận từ ‘bốn phương tám hướng’, chuẩn bị làm đại gia, tiền vào ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người tuổi Mão nên nhớ dù bận rộn đến đâu cũng không nên dành thời giancho gia đình. Con giáp tuổi Thân là những người có thể giải quyết các vấn đề khó khăn với cái nhìn độc đáo, sâu sắc. Họ tiến bộ nhanh trong sự nghiệp của mình. Trước đây, người tuổi Thân gặp nhiều việc không hoàn hảo nhưng sắp tới đây, họ sẽ có một khởi đầu thuận lợi, mở ra những thành công tiếp theo.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đối đãi với bạn bè rất chân thành nên có rất nhiều bạn tốt do đó khi gặp khó khăn sẽ luôn có người ra tay giúp đỡ, trợ giúp. Thời gian trong 21 ngày tới, bạn bè chính là “Thần Tài” sẽ mang đến cho con giáp này cơ hội thăng tiến, kiếm tiền đột phá, chỉ cần biết nắm bắt, tin rằng người tuổi Tý sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện nay.

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp đón tài vận từ ‘bốn phương tám hướng’, chuẩn bị làm đại gia, tiền vào ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có vận thế tốt nhất. Không chỉ có nhân duyên lý tưởng mà sự nghiệp còn thăng tiến nhanh chóng. Họ có thể mạnh dạn tiến lên để giành lấy thành công rực rỡ, tương lai tươi sáng hơn. Thời gian tới, với con giáp tuổi Tý, tiền bạc không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của họ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi

Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi

Thầy tử vi cho biết trong thời gian 50 ngày sắp tới, những con giáp này làm đâu trúng đó, không lo nghèo khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 55 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở