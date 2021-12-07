Trong 20 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ vận số lên hương, tài lộc khởi sắc, tình duyên 'nở rộ'

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 15:25

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vận số lên hương, tài lộc khởi sắc, tình duyên rộng mở trong 20 ngày nữa.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ công việc tăng tiến, phúc khí vô cùng tốt, túi tiền rủng rỉnh. Bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Song, bạn không nên ép bản thân phải giỏi giang mọi mặt và thay vào đó hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi hay cần thư giãn.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu vào 20 ngày tới. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, các kỷ niệm mà hai người cùng nhau tạo ra sẽ để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc đặc biệt.

Trong 20 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ vận số lên hương, tài lộc khởi sắc, tình duyên 'nở rộ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Người tuổi Mẹo vốn thông minh, linh hoạt, thích ứng nhanh với các điều kiện ngoại cảnh, nếu lại biết tận dụng cơ hội tốt nữa thì việc làm ăn sẽ ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên, con đường công danh, sự nghiệp của bạn sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có, thu nhập từng bước được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, muốn giữ được tài lộc, bạn nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Vận trình tình cảm khá ổn định, vợ chồng hòa thuận, người độc thân gặp đối tượng thì nên tích cực cân nhắc.

Trong 20 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ vận số lên hương, tài lộc khởi sắc, tình duyên 'nở rộ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với sự trợ giúp của cát tinh Long Đức, những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp được quý nhân của đời mình, người đưa đường dẫn lối cho họ trong sự nghiệp, giúp họ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận và nâng cao thu nhập. Song, bạn cần nên quyết đoán hơn trong công việc, đừng nghe theo lời người khác một cách mù quáng.

Về phương diện tình cảm, với những người độc thân, con giáp này cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

Trong 20 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ vận số lên hương, tài lộc khởi sắc, tình duyên 'nở rộ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 4 ngày nữa, những con giáp sau sẽ được Thần Tài 'săn đón', công việc 'thuận buồm xuôi gió', tình duyên rộng mở

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