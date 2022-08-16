Trong 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ôm bao tải vàng, tiền về nặng túi, phúc khí gia tăng

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 06:33

Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho 3 con giáp này có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu trong 2 tuần cuối tháng 8.

Tuổi Thân

Bước sang 2 tuần cuối tháng 8, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Họ được cấp trên trao cơ hội thăng tiến hoặc nhận được tiền thưởng rất cao. Tài lộc lại càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho mệnh chủ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. 

Người làm ăn kinh doanh nên chọn đầu tư, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng trong thời điểm này, ắt sẽ được đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tuy nhiên, làm ăn có lời lãi đến đâu, bản mệnh cũng cần phải biết chú ý tiết kiệm, tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán. 

Trong 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ôm bao tải vàng, tiền về nặng túi, phúc khí gia tăng - Ảnh 1
Bước sang 2 tuần cuối tháng 8, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Họ được cấp trên trao cơ hội thăng tiến hoặc nhận được tiền thưởng rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù gặp nhiều khó khăn, vấp ngã, tuổi Ngọ vẫn không chịu lùi bước, quyết thực hiện đến cùng. Tuổi Ngọ thường phải sống xa gia đình mới gây dựng được sự nghiệp, gặt hái thành công. Tử vi có nói, nửa cuối tháng 8, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Tiền bạc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm đều suôn sẻ và có bước tiến mới. 

Cụ thể, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ nên hiệu quả công việc sẽ đạt được gấp đôi mặc dù sự cố gắng bỏ ra không nhiều. Mỗi bước đi của tuổi Ngọ đều có người giúp đỡ nên chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Tuổi Ngọ sẽ có một khoản thu lớn. 

Trong 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ôm bao tải vàng, tiền về nặng túi, phúc khí gia tăng - Ảnh 2
Tử vi có nói, nửa cuối tháng 8, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi con giáp cho thấy, sang 2 tuần cuối tháng 8, tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện. 

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt. 

Trong 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ôm bao tải vàng, tiền về nặng túi, phúc khí gia tăng - Ảnh 3
Tử vi con giáp cho thấy, sang 2 tuần cuối tháng 8, tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Trong 4 ngày cuối tuần, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

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