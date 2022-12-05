Trong 2 ngày liên tiếp là 6 và 7/12/2022: 3 con giáp gặp gỡ quý nhân, kinh doanh một vốn bốn lời, làm việc năng suất gấp đôi, thu nhiều tiền, sắm nhiều của

Người tuổi Ngọ được ông trời ưu ái ban cho những cơ hội quý giá không phải con giáp nào cũng có được. Các chuyên gia tử vi cho biết thời điểm này người tuổi Ngọ được nhiều sao tốt chiếu mệnh giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính.

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Từ lúc này, sao Kim chiếu mệnh giúp cho tuổi Ngọ may mắn. Đặc biệt là những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh. Chỉ cần Ngọ biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với con giáp này không phải là việc gì quá khó. Người tuổi Ngọ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất vì thời gian sau cơ hội làm giàu sinh lời to sẽ ít xuất hiện hơn.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay trong thời điểm này, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Sao Kim chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ từ thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công. Bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.