Trong 2 ngày cuối tuần (16 và 17/12), 3 con giáp này gặp dữ hóa lành, có quý nhân che trở, rủ nhau gành tiền của về nhà

Trong số 12 con giáp , tuổi Tý có vai trò dẫn đầu tiên phong cho vạn vật nên những người bản mệnh này có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Họ vừa nhanh nhẹn tháo vát, vừa thông minh sáng tạo nên thường được mọi người tin tưởng, giao phó cho những trách nhiệm lớn.

Năm nay người tuổi Tý phạm Thái Tuế. Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối tuần (16 và 17/12), chính là thời điểm quan trọng mà vận tài của những người cầm tinh con Chuột đạt được sự thuận lợi.

Bên cạnh đó, theo Ngũ hành thì Tý tương ứng với Thủy nên dù gặp thách thức, họ vẫn có sự kiên trì, bền bỉ để vượt qua.

Cho nên, họ cần thu xếp để giải quyết sớm những nhiệm vụ, giao dịch quan trọng trong khoảng thời gian này trước khi bước vào thời kỳ nghịch hành, bản mệnh đương đầu với Thái Tuế, vận trình kém đi rõ rệt ở cuối tháng.

Chỉ cần nắm bắt tốt giai đoạn trước, chuyện tiền bạc đối với con giáp này không còn gì đáng lo, chỉ cần chăm chỉ thì cứ hết lại có.

Năng lực đầu tư linh hoạt giúp họ nhận được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không bị phụ thuộc vào một nguồn thu nhất định nào cả.

Ngược lại, tránh đưa ra quyết định quan trọng vào giai đoạn sau để tránh gặp nhiều khúc chiết, thường phải hao tổn tinh thần vì gặp chuyện không như ý nguyện.

Tuy nhiên, tuổi Tý còn cần lưu ý bảo trì thái độ và lối sống khỏe mạnh, tích cực trong cả công việc lẫn đời sống. Có như vậy, trải qua nỗ lực mới có ngày đạt được thành công, xuôi gió thuận nước trên những bước đường về sau.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (16 và 17/12), người tuổi Ngọ cũng sẽ là người rất may mắn trong đêm giao thừa năm 2024. Vận may của con giáp này sẽ rất tốt, đặc biệt là trong tình duyên.

Những người tuổi Ngọ sẽ nhận được tình yêu và sự quan tâm từ nhiều người, giúp họ luôn có được tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc.

Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền đầu năm, cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu vốn khôn ngoan, cá tính và mưu mô nên Dậu không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó.

Những người tuổi Dậu họ chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Dậu vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Tử vi cho biết trong 2 ngày cuối tuần (16 và 17/12), tuổi Dậu sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn.

Thậm chí, con giáp này còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Những chú Gà hãy nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tiến lên nhé!

Những người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì đường công danh tài lộc càng lên như diều gặp gió, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng trong thời gian tới đừng bỏ qua cơ hội trời cho này.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm