Trong 2 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (29/8, 30/8), Thái tuế ban điềm lành, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, lộc chắn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 08:35

Cùng điểm mặt 3 con giáp may mắn về tài lộc lẫn công danh trong 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi dự đoán, 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Tỵ. Con giáp này hãy tận dụng để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Tỵ cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (29/8, 30/8), Thái tuế ban điềm lành, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, lộc chắn trước cửa - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. 

Người tuổi Mão liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ trong 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (29/8, 30/8), Thái tuế ban điềm lành, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, lộc chắn trước cửa - Ảnh 2
Người tuổi Mão liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ trong 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những ai cầm tinh tuổi Hợi là những người có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa nên được mọi người xung quanh cực kỳ yêu mến. Cuộc đời của người tuổi Hợi phần lớn đều có tuổi thơ cơ cực nhưng khi trưởng thành thì lại vô cùng giàu có.

Trong 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong tuần này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (29/8, 30/8), Thái tuế ban điềm lành, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, lộc chắn trước cửa - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong tuần này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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