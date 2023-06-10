Trong 2 ngày đầu tuần (12/6 và 13/6): Con giáp biết cách đầu tư, tài vận giàu có, của cải chật nhà, tư duy thông thạo, làm nên cơ nghiệp

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 15:24

Kể từ 2 ngày đầu tuần, người cầm tinh 3 con giáp này nhận được nhiều điều bất ngờ.

Tuổi Sửu 

Trong 2 ngày đầu tuần công việc của Sửu có Thương Quan hãy cẩn thận thời gian tới bị đuổi việc, mất việc hoặc phải đi công tác xa, di chuyển vị trí làm việc trong công ty. Thi cử học hành cũng không tốt. Thời gian này bạn nên tập trung cao độ để tránh sai sót nhé. 

Trong 2 ngày đầu tuần (12/6 và 13/6): Con giáp biết cách đầu tư, tài vận giàu có, của cải chật nhà, tư duy thông thạo, làm nên cơ nghiệp - Ảnh 1
Tiền bạc nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên may cho Sửu là không bị thất thoát dù cuộc sống rất bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu lâm Tương Hình nên hay có cảm giác tủi thân, tự mình làm khổ mình, xa lánh mọi người xung quanh. Về tình yêu, bạn có vẻ không được hài lòng. Bạn và đối phương nên tìm tiếng nói chung để hòa hợp hơn. 

Tiền bạc nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên may cho Sửu là không bị thất thoát dù cuộc sống rất bấp bênh. Bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra và điều đó sẽ là vô giá.

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sau nhiều khó khăn, tìm được quý nhân cưu mang, giúp đỡ. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn may mắn tìm được quý nhân đồng hành trong đường công danh, có người hỗ trợ lúc nguy cấp. 

Trong 2 ngày đầu tuần (12/6 và 13/6): Con giáp biết cách đầu tư, tài vận giàu có, của cải chật nhà, tư duy thông thạo, làm nên cơ nghiệp - Ảnh 2
 Đi bơi nhớ mang áo phao, đừng chủ quan dễ đuối nước - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Quá khứ của đối phương bạn khó chấp nhận được, dù yêu nhưng cả hai quyết định chia xa.

Tài lộc: Tài lộc trên mức trung bình, tiền lương vượt mức chi trả chi phí sinh hoạt. 

Sức khỏe: Đi bơi nhớ mang áo phao, đừng chủ quan dễ đuối nước. 

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng công việc của tuổi Tuất bớt sóng gió hơn những ngày trước. Con giáp này nên cảm thấy may mắn vì có người được nhắc nhở về những sai sót mà mình có thể mắc phải trong công việc.

Vận tài lộc của tuổi Tuất cũng tươi sáng hơn hẳn. Lộc ăn uống tràn trề, tinh thần bản mệnh thoải mái vui vẻ, nạp lại năng lượng để tiếp tục kiếm tiền hăng máu hơn trong tuần mới. Con giáp này xốc lại tinh thần và tìm ra phương án khắc phục vấn đề của mình.

Trong 2 ngày đầu tuần (12/6 và 13/6): Con giáp biết cách đầu tư, tài vận giàu có, của cải chật nhà, tư duy thông thạo, làm nên cơ nghiệp - Ảnh 3
Công việc may mắn mở ra nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh phát triển như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Công việc may mắn mở ra nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh phát triển như ý muốn.

Tình duyên: Người yêu bạn thường dành quỹ thời gian lớn chăm sóc và lo lắng cho bạn.

Tài lộc: Tài lộc thuận lợi đạt được nhiều lợi nhuận cao nhờ biết cách đầu tư.

Sức khỏe: Sức khỏe tinh thần rất quan trọng, đừng vi công việc mà quên chăm sóc bản thân.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tu vi thang 6

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'