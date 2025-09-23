Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 03:15

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán cuộc sống khó khăn muôn trùng, tiền tài tiêu tan.

Con giáp tuổi Dần 

Công việc của tuổi Dần có phần bị trì trệ hoặc phát sinh vấn đề từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Bạn dễ cảm thấy nản lòng khi nỗ lực bỏ ra không được công nhận. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, tuổi Dần nên tập trung khắc phục vấn đề và giữ thái độ chuyên nghiệp để vượt qua giai đoạn này.

Tình cảm cá nhân không mấy suôn sẻ, đặc biệt là nếu bạn đang ở trong mối quan hệ căng thẳng. Tuổi Dần nên hạn chế tranh luận với người thân yêu, bởi hôm nay không phải là ngày lý tưởng để nói chuyện nghiêm túc hay đưa ra quyết định quan trọng. Ngược lại, bạn sẽ nhận được sự đồng hành và ủng hộ lớn từ gia đình, đây chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho bạn lúc này.

Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, kiên trì và có phần cầu toàn. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể đạt được thành tích tốt sau một thời gian dài không ngừng cố gắng. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội khẳng định năng lực và có bước tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp.

Trong công việc, tuổi Dậu nhận được sự khen ngợi từ lạnh đạo. Điều này xuất phát từ sự nỗ lực không ngừng cũng như sự tận tâm, hiệu quả mà bản mệnh mang lại trong từng nhiệm vụ. Con giáp này có khả năng nhận được các dự án mới, phù hợp năng lực và có tiềm năng mang lại nguồn thu nhập cao. Người theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu hoặc làm ở các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao có thể gặt hái thành tích đáng nể.

Về tài chính, tuổi Dậu có nguồn tiền khá dư dả. Người làm kinh doanh có được doanh thu vượt kỳ vọng. Một số người có thể đón nhận cơ hội thử sức với các lĩnh vực mới, có các dự án đầu tư mới, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, trước khi làm, tuổi Dậu cần cân nhắc kỹ về lợi ích cũng như rủi ro.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu có sự khởi sắc. Người độc thân có khả năng gặp gỡ nhân duyên tốt trong công việc hoặc qua những lời giới thiệu của bạn bè. Người đang yêu có sự tháu hiểu, chia sẻ đối với nửa kia, mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán may mắn hơn người, làm đâu thắng đó, thành công rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay tới Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, may mắn liên tục kéo đến nhà

Từ nay tới Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, may mắn liên tục kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/6), 3 con giáp may mắn ngút ngàn, làm đâu thắng đó, tiền của chất cao như núi, sống không lo nghĩ

Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/6), 3 con giáp may mắn ngút ngàn, làm đâu thắng đó, tiền của chất cao như núi, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Trong 2 ngày 3 và 4/8 âm lịch, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2025), Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Cuối ngày hôm nay (23/9/2025), Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp tiền vô như nước, may mắn bám gót, ngồi không hưởng phước, sống không lo nghĩ

5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp tiền vô như nước, may mắn bám gót, ngồi không hưởng phước, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trong 2 ngày tới, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, giàu càng thêm giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày hôm nay 23/9/2025, 3 con giáp này phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc

Đúng ngày hôm nay 23/9/2025, 3 con giáp này phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h ngày 23/9, 3 con giáp ngập trong biển tiền, nghèo mấy cũng giàu, dễ có trong tay bạc tỷ, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h ngày 23/9, 3 con giáp ngập trong biển tiền, nghèo mấy cũng giàu, dễ có trong tay bạc tỷ, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/6), 3 con giáp may mắn ngút ngàn, làm đâu thắng đó, tiền của chất cao như núi, sống không lo nghĩ

Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/6), 3 con giáp may mắn ngút ngàn, làm đâu thắng đó, tiền của chất cao như núi, sống không lo nghĩ

Cuối ngày hôm nay (23/9/2025), Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Cuối ngày hôm nay (23/9/2025), Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp tiền vô như nước, may mắn bám gót, ngồi không hưởng phước, sống không lo nghĩ

5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp tiền vô như nước, may mắn bám gót, ngồi không hưởng phước, sống không lo nghĩ

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, giàu càng thêm giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, giàu càng thêm giàu