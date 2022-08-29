Trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9): 3 con giáp được hưởng phúc, lộc lá sum suê nhất định kiếm được nhiều tiền, thong thả tận hưởng cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:24

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9) có 3 con giáp được tử vi dự báo nhất định sẽ hết vất vả, khổ cực. Nhiều lộc lá kiếm tiền không xuể.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9) với sự giúp đỡ của Thiên Tài, người tuổi Sửu có thể nhận được vận may trên đường tài lộc. Chỉ bằng nghề tay trái thôi mà bạn có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Cũng bởi con giáp này luôn chăm chỉ, tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm tăng thu nhập. Có người còn may mắn trúng số độc đắc nữa đấy nhé.

Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay đầu tư tài chính. Hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để những lần đầu tư tới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Lời khuyên dành cho những chú Trâu là đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Tiền tài suy cho cùng là vật ngoài thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại, còn hạnh phúc gia đình chẳng thứ gì có thể đánh đổi. Đừng để đến lúc mất đi những điều quý giá mới thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9): 3 con giáp được hưởng phúc, lộc lá sum suê nhất định kiếm được nhiều tiền, thong thả tận hưởng cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9) Lục Hợp che chở, người tuổi Tỵ có lộc làm ăn, thu lợi dễ dàng. Nhiều khả năng con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư đáng giá. Hãy nắm bắt cơ hội ngay, nếu không bạn có thể sẽ cảm thấy nuối tiếc sau này.

12 ngày này bản mệnh còn được Tỷ Kiên hỗ trợ, có nhiều điều thuận lợi trong công việc. Bạn không may mắn có được gia thế hiển hách, cũng chẳng có được mối quan hệ rộng khắp, tất cả những điều bạn có được đều là dựa vào chính sức mình. Bạn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đạt mục tiêu mình mong muốn.

Trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9): 3 con giáp được hưởng phúc, lộc lá sum suê nhất định kiếm được nhiều tiền, thong thả tận hưởng cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ. Tuổi Hợi thẳng thắn, trung thành, là người chín chắn nên luôn bình tĩnh đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống.

Con giáp này không mấy khi tức giận với bạn bè hoặc gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Họ sống dĩ hòa vi quý, luôn mỉn cười và mang lại những điều tích cực cho mọi người.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9), công việc của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này.

Ngoài ra, các dự án, kế hoạch của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang đến nhiều triển vọng cho tương lai. Tài vận của tuổi Hợi tiếp tục tăng tốc nhanh chóng giúp con giáp này bội thu tiền của, ví ngày một dày.

Trong 12 ngày sắp tới đây thôi (30/8 - 10/9): 3 con giáp được hưởng phúc, lộc lá sum suê nhất định kiếm được nhiều tiền, thong thả tận hưởng cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9) là thời điểm may mắn của 3 con giáp dưới đây, vận đỏ như son những con giáp này hãy tranh thủ gặt hái tiền bạc, mua sắm thả ga.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng