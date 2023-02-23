Trong 11 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 15:06

Dự đoán top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến tới tấp.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất can đảm. Họ tự tin về bản thân mình và là người có tài lãnh đạo. Những người này đi đâu cũng có thể giao lưu và xây dựng nên những mối quan hệ mới tốt đẹp. Họ sẽ ngày càng có vòng kết nối bạn bè chất lượng hơn, bao quanh mình bởi những người thông minh, thành công và truyền cảm hứng.

Trong 11 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời điểm này, không chỉ vận trình mà tinh thần của người tuổi Dần cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Những rắc rối nhanh chóng được tháo gỡ, không có gì cản được người tuổi Dần tiến về đích.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách kiên định, mạnh mẽ và cực kỳ tham vọng. Tuổi Thìn luôn khao khát theo đuổi quyền lực và sự giàu có, vì vậy họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thành công. Vào giai đoạn tiền vận, những người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công đáng nể, có những người có cơ ngơi vững chắc, thăng hoa rực rỡ khi tuổi đời còn trẻ. 

Trong 11 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, cũng như bao người khác, tuổi Thìn cũng gặp không ít khó khăn nhưng sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua êm đẹp. Cụ thể thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống viên mãn đang ở phía trước chờ đời, chỉ cần mạnh mẽ và vững tâm hơn thì khổ mấy cũng sẽ được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Dậu 

Dậu cũng là một trong những con giáp hạnh phúc nhất trong thời điểm này. Có cả ngũ hành tương sinh ủng hộ, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Dậu được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc, cuộc sống.

Trong 11 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của con giáp này.

 *Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng vào 3 giờ 30 phút ngày 24/2, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, đặc biệt nữ giới hưởng lợi hơn cả

Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng vào 3 giờ 30 phút ngày 24/2, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, đặc biệt nữ giới hưởng lợi hơn cả

Đây là thời điểm may mắn đến với những người thuộc 3 con giáp này. Theo tử vi, không chỉ tài lộc tăng cao mà vận trình của họ sẽ suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi hơn trước.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngay 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 35 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà