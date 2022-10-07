Trong 10 ngày tới (8/10-17/10) Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho 3 con giáp sau nhanh chóng có người yêu như ý, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 06:30

3 con giáp chính thức “thoát ế” gặp được duyên Trời định trong 10 ngày nữa, hạnh phúc trong tầm tay, chắc chắn bền lâu, cuối năm đón thiên thần chào đời.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới (8/10-17/10) Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho 3 con giáp sau nhanh chóng có người yêu như ý, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong những con giáp đào hoa trong 10 ngày tới (8/10-17/10) này thì tuổi Dần là người khá kỹ tính trong việc lựa chọn bạn đời cho mình. Nhưng cũng may nhờ có quý nhân se duyên nên con giáp này sẽ dần dần tháo gỡ được bức tường ngăn cách trong lòng mà chào đón tình yêu.

Không chỉ giúp cho người độc thân có tình duyên vượng mà ngay cả với các cặp đôi, quý nhân cũng sẽ giúp hóa giải những mâu thuẫn còn đang tồn đọng trước đó. Với khả năng hóa giải của mình, quý nhân sẽ giúp đôi bên nhìn nhận lại lỗi lầm mà trân trọng tình cảm của nhau hơn. 

Riêng với người độc thân thì cơ hội để gặp gỡ người khác phái là rất lớn, chưa biết chừng bạn sẽ gặp được người khiến cho trái tim mình rung động lúc nào chẳng hay. 

Gần cuối năm, người độc thân lại càng sốt ruột muốn có người yêu. Nhưng mà này, sốt ruột cũng chẳng làm được gì, cơ hội tình yêu trao đến tận tay mà mình không nắm giữ thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Hãy yêu như thể ngày mai là ngày tận thế. Đừng nghĩ rằng yêu người khác là cho đối phương cơ hội, hãy nhớ rằng làm như vậy cũng chính là cho mình cơ hội để được hạnh phúc. Hạnh phúc quan trọng lắm, chắc hẳn bạn cũng biết mà!

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới (8/10-17/10) Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho 3 con giáp sau nhanh chóng có người yêu như ý, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sao Hồng Loan trợ đào hoa chiếu đúng vào tuổi Tuất, trong 10 ngày tới (8/10-17/10) bản mệnh sẽ nhận thấy vận đào hoa của mình vượng sắc vô cùng, khả năng để tìm thấy người tâm đầu ý hợp cũng tăng lên đáng kể.

Đường tình duyên hanh thông phơi phới, bản mệnh nên chủ động theo đuổi, tìm kiếm tình yêu, đừng chỉ đứng im 1 chỗ nhé. Mặc dù cát tinh Hồng Loan mang tới cơ hội để gặp gỡ người bạn thầm thương nhưng bản thân bạn cũng phải tìm cách để thúc đẩy mối quan hệ nữa đó. 

Càng chủ động thì cơ hội thành công lại càng cao, đó là điều chắc chắn với tuổi Tuất trong những ngày cuối năm Kỷ Hợi này. 

Thực ra đào hoa vượng nên nếu bản mệnh thiếu sự chủ động thì đào hoa chỉ tới chậm hơn chút mà thôi, có khi còn được người khác giới thiệu cho ấy chứ. Nhưng tự mình tìm kiếm, chinh phục đối phương thì vẫn hay hơn, phải không nào? 

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới (8/10-17/10) Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho 3 con giáp sau nhanh chóng có người yêu như ý, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong danh sách con giáp thoát kiếp ế "bền bỉ" này chắc chắn có người tuổi Thìn. Được Nguyệt Lệnh tương trợ, vận trình tình cảm trong đầu tháng 10 này của người tuổi Thìn thuận lợi đủ đường. Đặc biệt là nam mệnh, tướng mạo đường hoàng, phong thái đĩnh đạc cộng thêm lối ứng xử khéo léo nên rất thu hút người khác giới, nhân duyên tốt đẹp, đủ để “thổi bay” kiếp ế. 

Ngoài ra, những người mang Chính Quan trong cung mệnh được tác hợp nhân duyên hữu hảo thông qua cả việc giới thiệu, xem mắt. Vì thế, nếu vẫn còn độc thân, bạn đừng ngại tham gia các buổi gặp gỡ, ra mắt do bạn bè, người thân chủ trì. 

Cuộc sống hôn nhân, gia đình của bản mệnh của duy trì ở mức hài hòa. Cả hai chăm chỉ làm ăn, khéo léo vun vén tổ ấm, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, tiếng cười.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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