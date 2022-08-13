Trong 10 ngày tới, 3 con giáp đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình suôn sẻ không ai bằng, cuộc đời không có gì ngoài vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 05:08

Trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được rất nhiều thành công và tài lộc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình suôn sẻ không ai bằng, cuộc đời không có gì ngoài vinh hoa phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo tử vi, 10 ngày tới, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt, họ cho rằng có thêm bạn bè thì việc gì cũng dễ dàng, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau.

10 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình vui vẻ, tài lộc hanh thông, sóng gió ập đến, sự nghiệp phất lên, tài lộc tăng vọt, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời rủng rỉnh rất vui!

 

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình suôn sẻ không ai bằng, cuộc đời không có gì ngoài vinh hoa phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

ới những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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